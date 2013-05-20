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Новости

Энергетика офиса Google, офлайн-переводчик Microsoft и робот для сборки мебели из IKEA

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Энергетика офиса Google, офлайн-переводчик Microsoft и робот для сборки мебели из IKEA Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Развитие Microsoft Office, новый фильм о «панамском архиве» и мессенджер РПЦ

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Развитие Microsoft Office, новый фильм о «панамском архиве» и мессенджер РПЦ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Новый мессенджер «Аллё», спасение главы Yahoo! и мегаособняк Абрамовича

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Новый мессенджер «Аллё», спасение главы Yahoo! и мегаособняк Абрамовича Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Секретная лаборатория Apple, эмодзи в Uber и охота на дронов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Секретная лаборатория Apple, эмодзи в Uber и охота на дронов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Закрытие «Маши и Медведя», дроны Yota и стипендия от Pornhub

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Закрытие «Маши и Медведя», дроны Yota и стипендия от Pornhub Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Самые высокооплачиваемые женщины США, поисковик Apple и MBA на Coursera

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Самые высокооплачиваемые женщины США, поисковик Apple и MBA на Coursera Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Провал дня

Глава Yahoo! проспала встречу с рекламодателями

Партнёры компании считают, что Мариссе Майер стоит внимательнее относиться к клиентам

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Провал дня

Глава Yahoo! проспала встречу с рекламодателями Партнёры компании считают, что Мариссе Майер стоит внимательнее относиться к клиентам

Новости

Марисса Майер обсудит современные информационные технологии в Новосибирске

Глава Yahoo! примет участие в дискуссии о бущуем интеллектуальных систем

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Новости

Марисса Майер обсудит современные информационные технологии в Новосибирске Глава Yahoo! примет участие в дискуссии о бущуем интеллектуальных систем

Новости

Марисса Майер хочет вывести продукты Yahoo! в топ мобильных приложений

Сейчас над их улучшением работает около 500 разработчиков и дизайнеров

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Новости

Марисса Майер хочет вывести продукты Yahoo! в топ мобильных приложений Сейчас над их улучшением работает около 500 разработчиков и дизайнеров

Business Geek: Основатель Bitcoin, убийца стартапов и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Основатель Bitcoin, убийца стартапов и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
0
Business Geek: Основатель Bitcoin, убийца стартапов и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Основатель Bitcoin, убийца стартапов и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса
Hopes & Fears
Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнесаH&F вспоминает главные события и действующих лиц 2013-го. Год выдался сложным, богатым на утраты, но место веселью всё же было.
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Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса
Hopes & Fears

Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса H&F вспоминает главные события и действующих лиц 2013-го. Год выдался сложным, богатым на утраты, но место веселью всё же было.

Business Geek: Методы работы с журналистами, вопросы менторам и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Методы работы с журналистами, вопросы менторам и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
0
Business Geek: Методы работы с журналистами, вопросы менторам и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Методы работы с журналистами, вопросы менторам и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Выйти из тени: Как преуспеть предпринимателям-интровертам
Облако знаний
Выйти из тени: Как преуспеть предпринимателям-интровертамСчитается, что экстравертам проще забраться на Олимп успеха. Тем временем исследователи отмечают качества, которые помогают интровертам выделяться в новой бизнес-системе и добиваться ещё больших высот
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Выйти из тени: Как преуспеть предпринимателям-интровертам
Облако знаний

Выйти из тени: Как преуспеть предпринимателям-интровертам Считается, что экстравертам проще забраться на Олимп успеха. Тем временем исследователи отмечают качества, которые помогают интровертам выделяться в новой бизнес-системе и добиваться ещё больших высот

Новости

Марисса Майер обменяла ретвиты на лояльность пользователей к Yahoo!

Они пообещали установить сайт компании в качестве стартовой страницы браузера, завести себе почтовый ящик на Yahoo! и перестать критиковать новый логотип компании

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Новости

Марисса Майер обменяла ретвиты на лояльность пользователей к Yahoo! Они пообещали установить сайт компании в качестве стартовой страницы браузера, завести себе почтовый ящик на Yahoo! и перестать критиковать новый логотип компании

Очень хорошая училка: 8 секретов успеха Мариссы Майер (Yahoo!)
Менеджмент
Очень хорошая училка: 8 секретов успеха Мариссы Майер (Yahoo!)Марисса Майер, СЕО Yahoo! — поп-звезда года в Долине. Мы не пишем о менеджерах, но Майер показала, что она «предприниматель в компании». H&F выбрал из её биографии на Business Insider главные моменты.
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Очень хорошая училка: 8 секретов успеха Мариссы Майер (Yahoo!)
Менеджмент

Очень хорошая училка: 8 секретов успеха Мариссы Майер (Yahoo!) Марисса Майер, СЕО Yahoo! — поп-звезда года в Долине. Мы не пишем о менеджерах, но Майер показала, что она «предприниматель в компании». H&F выбрал из её биографии на Business Insider главные моменты.

Новости

Компания Yahoo! приобрела социальный браузер Rockmelt

Сумма сделки не разглашается, однако по данным Bloomberg, браузер оценили примерно в $50-70 млн

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Новости

Компания Yahoo! приобрела социальный браузер Rockmelt Сумма сделки не разглашается, однако по данным Bloomberg, браузер оценили примерно в $50-70 млн

Новости

Компания Yahoo! приобрела сервис для таргетирования мобильной рекламы AdMovate

Эта покупка позволит компании вернуть заказчиков, которые отказались от размещения рекламы из-за отсутствия инструментов для таргетинга объявлений

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Компания Yahoo! приобрела сервис для таргетирования мобильной рекламы AdMovate Эта покупка позволит компании вернуть заказчиков, которые отказались от размещения рекламы из-за отсутствия инструментов для таргетинга объявлений

Новости

Компания Yahoo! приобрела видеосервис Qwiki за $50 млн

В отличие от многих купленных до этого стартапов работа над Qwiki будет продолжена

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Новости

Компания Yahoo! приобрела видеосервис Qwiki за $50 млн В отличие от многих купленных до этого стартапов работа над Qwiki будет продолжена

Новости

Yahoo! приобрела фотоприложения компании GhostBird

Теперь KitСam и PhotoForge2 сольются с Flickr

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Новости

Yahoo! приобрела фотоприложения компании GhostBird Теперь KitСam и PhotoForge2 сольются с Flickr

Новости

Yahoo! купит Tumblr за $1,1 млрд

Официально о сделке сообщат сегодня

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Новости

Yahoo! купит Tumblr за $1,1 млрд Официально о сделке сообщат сегодня

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