Энергетика офиса Google, офлайн-переводчик Microsoft и робот для сборки мебели из IKEA
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Энергетика офиса Google, офлайн-переводчик Microsoft и робот для сборки мебели из IKEA Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие Microsoft Office, новый фильм о «панамском архиве» и мессенджер РПЦ
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие Microsoft Office, новый фильм о «панамском архиве» и мессенджер РПЦ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый мессенджер «Аллё», спасение главы Yahoo! и мегаособняк Абрамовича
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый мессенджер «Аллё», спасение главы Yahoo! и мегаособняк Абрамовича Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Секретная лаборатория Apple, эмодзи в Uber и охота на дронов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Секретная лаборатория Apple, эмодзи в Uber и охота на дронов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Закрытие «Маши и Медведя», дроны Yota и стипендия от Pornhub
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Закрытие «Маши и Медведя», дроны Yota и стипендия от Pornhub Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые высокооплачиваемые женщины США, поисковик Apple и MBA на Coursera
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые высокооплачиваемые женщины США, поисковик Apple и MBA на Coursera Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Глава Yahoo! проспала встречу с рекламодателями
Партнёры компании считают, что Мариссе Майер стоит внимательнее относиться к клиентам
Глава Yahoo! проспала встречу с рекламодателями Партнёры компании считают, что Мариссе Майер стоит внимательнее относиться к клиентам
Марисса Майер обсудит современные информационные технологии в Новосибирске
Глава Yahoo! примет участие в дискуссии о бущуем интеллектуальных систем
Марисса Майер обсудит современные информационные технологии в Новосибирске Глава Yahoo! примет участие в дискуссии о бущуем интеллектуальных систем
Марисса Майер хочет вывести продукты Yahoo! в топ мобильных приложений
Сейчас над их улучшением работает около 500 разработчиков и дизайнеров
Марисса Майер хочет вывести продукты Yahoo! в топ мобильных приложений Сейчас над их улучшением работает около 500 разработчиков и дизайнеров
Business Geek: Основатель Bitcoin, убийца стартапов и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса H&F вспоминает главные события и действующих лиц 2013-го. Год выдался сложным, богатым на утраты, но место веселью всё же было.
Business Geek: Методы работы с журналистами, вопросы менторам и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Выйти из тени: Как преуспеть предпринимателям-интровертам Считается, что экстравертам проще забраться на Олимп успеха. Тем временем исследователи отмечают качества, которые помогают интровертам выделяться в новой бизнес-системе и добиваться ещё больших высот
Марисса Майер обменяла ретвиты на лояльность пользователей к Yahoo!
Они пообещали установить сайт компании в качестве стартовой страницы браузера, завести себе почтовый ящик на Yahoo! и перестать критиковать новый логотип компании
Марисса Майер обменяла ретвиты на лояльность пользователей к Yahoo! Они пообещали установить сайт компании в качестве стартовой страницы браузера, завести себе почтовый ящик на Yahoo! и перестать критиковать новый логотип компании
Очень хорошая училка: 8 секретов успеха Мариссы Майер (Yahoo!) Марисса Майер, СЕО Yahoo! — поп-звезда года в Долине. Мы не пишем о менеджерах, но Майер показала, что она «предприниматель в компании». H&F выбрал из её биографии на Business Insider главные моменты.
Компания Yahoo! приобрела социальный браузер Rockmelt
Сумма сделки не разглашается, однако по данным Bloomberg, браузер оценили примерно в $50-70 млн
Компания Yahoo! приобрела социальный браузер Rockmelt Сумма сделки не разглашается, однако по данным Bloomberg, браузер оценили примерно в $50-70 млн
Компания Yahoo! приобрела сервис для таргетирования мобильной рекламы AdMovate
Эта покупка позволит компании вернуть заказчиков, которые отказались от размещения рекламы из-за отсутствия инструментов для таргетинга объявлений
Компания Yahoo! приобрела сервис для таргетирования мобильной рекламы AdMovate Эта покупка позволит компании вернуть заказчиков, которые отказались от размещения рекламы из-за отсутствия инструментов для таргетинга объявлений
Компания Yahoo! приобрела видеосервис Qwiki за $50 млн
В отличие от многих купленных до этого стартапов работа над Qwiki будет продолжена
Компания Yahoo! приобрела видеосервис Qwiki за $50 млн В отличие от многих купленных до этого стартапов работа над Qwiki будет продолжена
Yahoo! приобрела фотоприложения компании GhostBird
Теперь KitСam и PhotoForge2 сольются с Flickr