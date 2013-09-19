Мариупольцы — о жизни в непризнанной республике Жители Мариуполя — о том, чего ждут от киевской власти, как изменились настроения в городе после 9 мая, что будет с Донецкой Республикой и нужно ли присоединяться к России
Мариупольцы — о жизни в непризнанной республике Жители Мариуполя — о том, чего ждут от киевской власти, как изменились настроения в городе после 9 мая, что будет с Донецкой Республикой и нужно ли присоединяться к России
Как у них: Что едят дети в школах Сиднея, Парижа, Берлина, Монреаля, Ханоя и Мариуполя Секретный обед от уборщицы, нормандские сыры и ланчбокс с паприкой — The Village узнал у жителей Ханоя, Парижа, Сиднея, Берлина, Мариуполя и Монреаля, как устроена система питания в городских школах.