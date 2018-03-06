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«Исеть», «Динамо» и «Пила»: Лукбук конструктивистских украшений, снятый на рентген
Вещи недели
«Исеть», «Динамо» и «Пила»: Лукбук конструктивистских украшений, снятый на рентгенФотограф Максим Лоскутов и дизайнер Мария Чуркина — о необычной съемке и новой коллекции
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«Исеть», «Динамо» и «Пила»: Лукбук конструктивистских украшений, снятый на рентген
Вещи недели

«Исеть», «Динамо» и «Пила»: Лукбук конструктивистских украшений, снятый на рентген Фотограф Максим Лоскутов и дизайнер Мария Чуркина — о необычной съемке и новой коллекции