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Вещи недели
«Исеть», «Динамо» и «Пила»: Лукбук конструктивистских украшений, снятый на рентген
Фотограф Максим Лоскутов и дизайнер Мария Чуркина — о необычной съемке и новой коллекции
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Вещи недели
«Исеть», «Динамо» и «Пила»: Лукбук конструктивистских украшений, снятый на рентген
Фотограф Максим Лоскутов и дизайнер Мария Чуркина — о необычной съемке и новой коллекции
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