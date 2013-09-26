«Ссылки дня»: Навальный о фирме в Черногории, репортаж из Сочи и смерть ехидны

Каминг-аут Александра Винокурова об украденном дипломе, репортаж из затопленного Сочи, трагическая смерть ехидны в московском зоопарке и феерическое интервью Олега Газманова — в наших «Ссылках дня».