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«Маркет местной еды» впервые пройдет онлайн

Уже в эти выходные

«Маркет местной еды» впервые пройдет онлайн
Уже в эти выходные

«Маркет местной еды» запускается в новом (зимнем) формате

Можно будет вкусно поесть и выпить в помещениях «Хлебозавода»

«Маркет местной еды» запускается в новом (зимнем) формате
Можно будет вкусно поесть и выпить в помещениях «Хлебозавода»

В Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды» без одноразовых стаканчиков

На ярмарке приготовят гватемальский стритфуд, том-ям и британские пироги

В Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды» без одноразовых стаканчиков
На ярмарке приготовят гватемальский стритфуд, том-ям и британские пироги

На «Маркете местной еды» в эти выходные будут готовить блюда разных стран

Также в программе — лекции, выступления стендап-комиков, йога и растяжка, уроки английского и танцев

На «Маркете местной еды» в эти выходные будут готовить блюда разных стран
Также в программе — лекции, выступления стендап-комиков, йога и растяжка, уроки английского и танцев

«Местная еда» проведет зеленый маркет с йогой и здоровой едой

Мероприятия пройдут 25 и 26 мая во дворе Музея Москвы

«Местная еда» проведет зеленый маркет с йогой и здоровой едой
Мероприятия пройдут 25 и 26 мая во дворе Музея Москвы

На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп

Всего на мероприятие приедут более 50 проектов

На «Маркете местной еды» пройдут кинопоказы под открытым небом и цветочный своп
Всего на мероприятие приедут более 50 проектов

Команда «Местной еды» проведет первый форум для гастроэнтузиастов

Участников ждут питчинг проектов и советы по созданию своего бизнеса

Команда «Местной еды» проведет первый форум для гастроэнтузиастов
Участников ждут питчинг проектов и советы по созданию своего бизнеса

В День города в Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды»

Также Музей Москвы 8 и 9 сентября проведет фестиваль «Музей и город»

В День города в Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды»
Также Музей Москвы 8 и 9 сентября проведет фестиваль «Музей и город»

Темой очередного «Маркета местной еды» станет «кино и мечта»

На фестивале проведут курсы профориентации и актерского мастерства, а также импровизированные кинопробы

Темой очередного «Маркета местной еды» станет «кино и мечта»
На фестивале проведут курсы профориентации и актерского мастерства, а также импровизированные кинопробы

«Маркет местной еды» объявил дату первого в этом сезоне фестиваля

Всего в 2018 году запланировано шесть мероприятий

«Маркет местной еды» объявил дату первого в этом сезоне фестиваля
Всего в 2018 году запланировано шесть мероприятий

Два суши-бара, «Чайная высота» на Тверской и классический итальянский аперитивный бар
Два суши-бара, «Чайная высота» на Тверской и классический итальянский аперитивный бар Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Два суши-бара, «Чайная высота» на Тверской и классический итальянский аперитивный бар

Два суши-бара, «Чайная высота» на Тверской и классический итальянский аперитивный бар
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

На Пушкинской откроется поп-ап «Местной еды»

Открытие состоится 9 и 10 сентября

На Пушкинской откроется поп-ап «Местной еды»
Открытие состоится 9 и 10 сентября

Одесский ресторан «Дюк-Дюк», новый «#Farш» и «Маркет местной еды»
Одесский ресторан «Дюк-Дюк», новый «#Farш» и «Маркет местной еды» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Одесский ресторан «Дюк-Дюк», новый «#Farш» и «Маркет местной еды»

Одесский ресторан «Дюк-Дюк», новый «#Farш» и «Маркет местной еды»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Очередной «Маркет местной еды» пройдет 19–20 августа

Темой нынешнего фестиваля станет азиатская кухня

Очередной «Маркет местной еды» пройдет 19–20 августа
Темой нынешнего фестиваля станет азиатская кухня

В выходные в Москве пройдет очередной «Маркет местной еды»

Темой гастрономического фестиваля вновь станет кофе

В выходные в Москве пройдет очередной «Маркет местной еды»
Темой гастрономического фестиваля вновь станет кофе

Очередной «Маркет местной еды» пройдет 17-18 июня

Темой нынешнего фестиваля стала посуда и девайсы

Очередной «Маркет местной еды» пройдет 17-18 июня
Темой нынешнего фестиваля стала посуда и девайсы

На 30-м «Маркете местной еды» будет цветочный фестиваль

Также объявлены темы всех маркетов до сентября

На 30-м «Маркете местной еды» будет цветочный фестиваль
Также объявлены темы всех маркетов до сентября

Первый «Маркет местной еды» 2017 года объявил участников

В маркете примут участие около 30 проектов

Первый «Маркет местной еды» 2017 года объявил участников
В маркете примут участие около 30 проектов

«Маркет местной еды» объявил список участников

Здесь можно будет найти тайские шашлыки от «Завтрака туриста», круассаны от la CREW и бургеры с крабом и диким лососем от Fish&Crab

«Маркет местной еды» объявил список участников
Здесь можно будет найти тайские шашлыки от «Завтрака туриста», круассаны от la CREW и бургеры с крабом и диким лососем от Fish&Crab

«Маркет местной еды» объявил список участников

Гастрономический фестиваль, который раньше назывался «Городской маркет еды», пройдёт 25 и 26 июня

«Маркет местной еды» объявил список участников
Гастрономический фестиваль, который раньше назывался «Городской маркет еды», пройдёт 25 и 26 июня

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