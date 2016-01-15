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Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
Открытия недели
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & FoodThe Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
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Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
Открытия недели

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
Новое в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимыThe Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
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25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
Новое в Москве

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве

Новое место

На Даниловском рынке открылось кафе Mary & Dogs

В основе меню — хот-доги и безалкогольные коктейли «Кровавая Мэри» в различных вариациях

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Новое место

На Даниловском рынке открылось кафе Mary & Dogs В основе меню — хот-доги и безалкогольные коктейли «Кровавая Мэри» в различных вариациях