Как в Николе-Ленивце сожгли мост на Масленицу
Огромный арт-объект сделали из поврежденного дерева и строительного мусора
Как в Николе-Ленивце сожгли мост на Масленицу Огромный арт-объект сделали из поврежденного дерева и строительного мусора
Готовить блины с ягодами и овощами и съедать за сутки
Рекомендации диетолога, чтобы пережить Масленичную неделю
Готовить блины с ягодами и овощами и съедать за сутки Рекомендации диетолога, чтобы пережить Масленичную неделю
Сколько стоит порция блинов Где дешевле всего испечь блины на Масленицу
Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено)
Залезть на ярмарочные столбы не разрешат
Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено) Залезть на ярмарочные столбы не разрешат
Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)
Главным событием станет сожжение моста
Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)
Главным событием станет сожжение моста
В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны»
Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»
В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны» Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»
«Никола-Ленивец» объявил конкурс на арт-объект для Масленицы
Его будут строить несколько месяцев и сожгут за пару часов
«Никола-Ленивец» объявил конкурс на арт-объект для Масленицы Его будут строить несколько месяцев и сожгут за пару часов
На этой неделе в Москве уберут последние новогодние украшения
В центре оставят самые популярные декоративные конструкции
На этой неделе в Москве уберут последние новогодние украшения В центре оставят самые популярные декоративные конструкции
Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей
Собрали фотографии с проводов зимы в Москве
Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей Собрали фотографии с проводов зимы в Москве
На ВДНХ проведут благотворительную масленичную ярмарку
Вырученные средства пойдут на покупку корма и лекарств для животных
На ВДНХ проведут благотворительную масленичную ярмарку Вырученные средства пойдут на покупку корма и лекарств для животных
В творческом квартале Vernissage за один день отпразднуют всю масленичную неделю
В программе — блины, танцы и день воровства в «Свалке»
В творческом квартале Vernissage за один день отпразднуют всю масленичную неделю В программе — блины, танцы и день воровства в «Свалке»
В Музее Москвы расскажут, как отмечают Масленицу в разных странах
Масленичный фестиваль с мастер-классами и дизайн-маркетом пройдет 8 марта
В Музее Москвы расскажут, как отмечают Масленицу в разных странах Масленичный фестиваль с мастер-классами и дизайн-маркетом пройдет 8 марта
Москвичи начали поштучно продавать блины к Масленице в интернете
Цена за один блин без начинки — 20–25 рублей
Москвичи начали поштучно продавать блины к Масленице в интернете Цена за один блин без начинки — 20–25 рублей
В парке Горького на Масленицу сожгут пятиметровый валенок
Гостей ждут мастер-классы по кузнечному делу, концерты и народные гулянья
В парке Горького на Масленицу сожгут пятиметровый валенок Гостей ждут мастер-классы по кузнечному делу, концерты и народные гулянья
Сколько россиян едят блины на Масленицу
О желании готовить блины высказалось меньшее число граждан
Сколько россиян едят блины на Масленицу О желании готовить блины высказалось меньшее число граждан
Роскачество рассказало, как выбрать продукты для вкусных блинов
И поделилось секретами правильного выпекания