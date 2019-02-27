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Как в Николе-Ленивце сожгли мост на Масленицу

Огромный арт-объект сделали из поврежденного дерева и строительного мусора

Как в Николе-Ленивце сожгли мост на Масленицу
Огромный арт-объект сделали из поврежденного дерева и строительного мусора

10 идей, как встретить весну всей семьей
ПРОМО
10 идей, как встретить весну всей семьей Масленица, театральный фестиваль и мультфильмы в ЦДМ
10 идей, как встретить весну всей семьей
ПРОМО

10 идей, как встретить весну всей семьей
Масленица, театральный фестиваль и мультфильмы в ЦДМ

Готовить блины с ягодами и овощами и съедать за сутки

Рекомендации диетолога, чтобы пережить Масленичную неделю

Готовить блины с ягодами и овощами и съедать за сутки
Рекомендации диетолога, чтобы пережить Масленичную неделю

Сколько стоит порция блинов

Где дешевле всего испечь блины на Масленицу

Сколько стоит порция блинов
Где дешевле всего испечь блины на Масленицу

Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено)

Залезть на ярмарочные столбы не разрешат

Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено)
Залезть на ярмарочные столбы не разрешат

Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)

Главным событием станет сожжение моста

Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)
Главным событием станет сожжение моста

В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны»

Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»

В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны»
Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»

«Никола-Ленивец» объявил конкурс на арт-объект для Масленицы

Его будут строить несколько месяцев и сожгут за пару часов

«Никола-Ленивец» объявил конкурс на арт-объект для Масленицы
Его будут строить несколько месяцев и сожгут за пару часов

На этой неделе в Москве уберут последние новогодние украшения

В центре оставят самые популярные декоративные конструкции

На этой неделе в Москве уберут последние новогодние украшения
В центре оставят самые популярные декоративные конструкции

Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию
Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию Эта башня в огне
Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию

Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию
Эта башня в огне

Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей

Собрали фотографии с проводов зимы в Москве

Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей
Собрали фотографии с проводов зимы в Москве

На ВДНХ проведут благотворительную масленичную ярмарку

Вырученные средства пойдут на покупку корма и лекарств для животных

На ВДНХ проведут благотворительную масленичную ярмарку
Вырученные средства пойдут на покупку корма и лекарств для животных

В творческом квартале Vernissage за один день отпразднуют всю масленичную неделю

В программе — блины, танцы и день воровства в «Свалке»

В творческом квартале Vernissage за один день отпразднуют всю масленичную неделю
В программе — блины, танцы и день воровства в «Свалке»

В Музее Москвы расскажут, как отмечают Масленицу в разных странах

Масленичный фестиваль с мастер-классами и дизайн-маркетом пройдет 8 марта

В Музее Москвы расскажут, как отмечают Масленицу в разных странах
Масленичный фестиваль с мастер-классами и дизайн-маркетом пройдет 8 марта

Как приготовить идеальные блинчики?
Как приготовить идеальные блинчики? Смазывать ли сковородку и как сделать ажурные блины
Как приготовить идеальные блинчики?

Как приготовить идеальные блинчики?
Смазывать ли сковородку и как сделать ажурные блины

Москвичи начали поштучно продавать блины к Масленице в интернете

Цена за один блин без начинки — 20–25 рублей

Москвичи начали поштучно продавать блины к Масленице в интернете
Цена за один блин без начинки — 20–25 рублей

В парке Горького на Масленицу сожгут пятиметровый валенок

Гостей ждут мастер-классы по кузнечному делу, концерты и народные гулянья

В парке Горького на Масленицу сожгут пятиметровый валенок
Гостей ждут мастер-классы по кузнечному делу, концерты и народные гулянья

Сколько россиян едят блины на Масленицу

О желании готовить блины высказалось меньшее число граждан

Сколько россиян едят блины на Масленицу
О желании готовить блины высказалось меньшее число граждан

Роскачество рассказало, как выбрать продукты для вкусных блинов

И поделилось секретами правильного выпекания

Роскачество рассказало, как выбрать продукты для вкусных блинов
И поделилось секретами правильного выпекания

Масленицу на ВДНХ отпразднуют блинной ярмаркой и выступлением Cheese People

Праздничные мероприятия продлятся с 1 по 10 марта

Масленицу на ВДНХ отпразднуют блинной ярмаркой и выступлением Cheese People
Праздничные мероприятия продлятся с 1 по 10 марта

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