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Новости

В России начнут продавать Барби с витилиго и протезами

Цены на куклы пока не известны

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Новости

В России начнут продавать Барби с витилиго и протезами Цены на куклы пока не известны

Новости

Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральные куклы. Милонов уже собрался запретить их экспорт

Пока даже неизвестно, собираются ли создатели продавать новые игрушки в России

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Новости

Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральные куклы. Милонов уже собрался запретить их экспорт Пока даже неизвестно, собираются ли создатели продавать новые игрушки в России

Новости

Барби в хиджабе, расизм в Tesla и новый робот Boston Dynamics

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса в одной сводке

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Новости

Барби в хиджабе, расизм в Tesla и новый робот Boston Dynamics Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса в одной сводке

Как выглядит офис Mattel
Офис недели
Как выглядит офис MattelАтмосфера легкой кармы, игрушки на рабочих местах и лаундж-кафе вместо столовой
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Как выглядит офис Mattel
Офис недели

Как выглядит офис Mattel Атмосфера легкой кармы, игрушки на рабочих местах и лаундж-кафе вместо столовой

Новости

Петиция против Барби, оплата покупок при помощи селфи и Facebook без секса

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Петиция против Барби, оплата покупок при помощи селфи и Facebook без секса Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Новое приложение Line, спам в мессенджерах и кадровые войны в Кремниевой долине

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новое приложение Line, спам в мессенджерах и кадровые войны в Кремниевой долине Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Война между Apple и Tesla Motors, финансовые успехи Twitter и поддержка стартапов от Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Война между Apple и Tesla Motors, финансовые успехи Twitter и поддержка стартапов от Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Почему кукла Барби потеряла популярность
Истории
Почему кукла Барби потеряла популярностьУ производителя известных на весь мир сексапильных кукол компании Mattel трудные времена. The Village выяснил, в чём причина
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Почему кукла Барби потеряла популярность
Истории

Почему кукла Барби потеряла популярность У производителя известных на весь мир сексапильных кукол компании Mattel трудные времена. The Village выяснил, в чём причина

Новости

Хакерская атака на Sony Pictures, конец эпохи Барби и денежные бонусы от BlackBerry

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Хакерская атака на Sony Pictures, конец эпохи Барби и денежные бонусы от BlackBerry Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Создатель «Барби с нормальным телом» собирает деньги на её производство

Дизайнеру потребуются $95 000, чтобы выпустить 5 000 кукол

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Новости

Создатель «Барби с нормальным телом» собирает деньги на её производство Дизайнеру потребуются $95 000, чтобы выпустить 5 000 кукол

Новости

3D-печать позволяет сократить время производства товаров на 30%

Однако не все производители спешат воспользоваться новыми технологиями

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Новости

3D-печать позволяет сократить время производства товаров на 30% Однако не все производители спешат воспользоваться новыми технологиями