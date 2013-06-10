В России начнут продавать Барби с витилиго и протезами Цены на куклы пока не известны
Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральные куклы. Милонов уже собрался запретить их экспорт
Пока даже неизвестно, собираются ли создатели продавать новые игрушки в России
Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральные куклы. Милонов уже собрался запретить их экспорт Пока даже неизвестно, собираются ли создатели продавать новые игрушки в России
Барби в хиджабе, расизм в Tesla и новый робот Boston Dynamics
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса в одной сводке
Барби в хиджабе, расизм в Tesla и новый робот Boston Dynamics Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса в одной сводке
Как выглядит офис Mattel Атмосфера легкой кармы, игрушки на рабочих местах и лаундж-кафе вместо столовой
Петиция против Барби, оплата покупок при помощи селфи и Facebook без секса
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Петиция против Барби, оплата покупок при помощи селфи и Facebook без секса Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новое приложение Line, спам в мессенджерах и кадровые войны в Кремниевой долине
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новое приложение Line, спам в мессенджерах и кадровые войны в Кремниевой долине Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Война между Apple и Tesla Motors, финансовые успехи Twitter и поддержка стартапов от Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Война между Apple и Tesla Motors, финансовые успехи Twitter и поддержка стартапов от Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Почему кукла Барби потеряла популярность У производителя известных на весь мир сексапильных кукол компании Mattel трудные времена. The Village выяснил, в чём причина
Хакерская атака на Sony Pictures, конец эпохи Барби и денежные бонусы от BlackBerry
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Хакерская атака на Sony Pictures, конец эпохи Барби и денежные бонусы от BlackBerry Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Создатель «Барби с нормальным телом» собирает деньги на её производство
Дизайнеру потребуются $95 000, чтобы выпустить 5 000 кукол