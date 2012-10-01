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Офис недели (Петербург): Mauer Buro
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Mauer BuroОфис с футуристическим интерьером, стеклянными перегородками и панно с динозавром.
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Офис недели (Петербург): Mauer Buro
Интерьер недели

Офис недели (Петербург): Mauer Buro Офис с футуристическим интерьером, стеклянными перегородками и панно с динозавром.