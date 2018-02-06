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Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз»
Интервью
Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз»Обладатель двух звезд Michelin — о русских продуктах, Алене Пассаре и о том, как не устать от своей профессии
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Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз»
Интервью

Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз» Обладатель двух звезд Michelin — о русских продуктах, Алене Пассаре и о том, как не устать от своей профессии