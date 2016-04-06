Съесть вопрос
Должны ли наливать вино в бокал при госте?Обязаны ли принести бутылку к столу? А вдруг мне налили не то вино?
Съесть вопрос
Должны ли наливать вино в бокал при госте? Обязаны ли принести бутылку к столу? А вдруг мне налили не то вино?
Место
Мясной ресторан Max's Beef for MoneyТартар, стейк из альтернативных отрезов и зобная железа в полусекретном заведении в Большом Козихинском переулке
Место
Мясной ресторан Max's Beef for Money Тартар, стейк из альтернативных отрезов и зобная железа в полусекретном заведении в Большом Козихинском переулке
Новое в Москве
13 новых баров, ресторанов и кафе апреляРесторан с блюдами по себестоимости, одесская кухня на набережной Тараса Шевченко, третья пиццерия Zotman Pizza Pie и две бургерные
Новое в Москве
13 новых баров, ресторанов и кафе апреля Ресторан с блюдами по себестоимости, одесская кухня на набережной Тараса Шевченко, третья пиццерия Zotman Pizza Pie и две бургерные
Открытия недели
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторанThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Новый Zotman Pizza Pie, две бургерных и мясной ресторан The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место
На «Тверской» открылся мясной ресторан Max's Beef for Money
Говядину ангус заведение поставляет с собственной биофермы в Ленинградской области
Новое место