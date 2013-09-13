Возвращение титанов: 6 предпринимателей, совершивших триумфальные камбэки Основатели по разным причинам покидают собственные компании: иногда их выгоняют акционеры, иногда им становится скучно, иногда они уходят на пенсию. Но если детище в беде, мало кто остаётся в стороне.