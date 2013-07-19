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Самые высокооплачиваемые женщины США, поисковик Apple и MBA на Coursera
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Самые высокооплачиваемые женщины США, поисковик Apple и MBA на Coursera Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Менеджмент
Снова в школу: 5 предпринимателей о пользе бизнес-образованияСчитается, что инвестиции в себя и приобретение новых знаний наиболее выгодны. H&F спросил бизнесменов, зачем они пошли учиться, как выбирали программу MBA и помогла ли учёба в жизни.
Менеджмент
Снова в школу: 5 предпринимателей о пользе бизнес-образования Считается, что инвестиции в себя и приобретение новых знаний наиболее выгодны. H&F спросил бизнесменов, зачем они пошли учиться, как выбирали программу MBA и помогла ли учёба в жизни.
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ по финансовому менеджментуH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В третьем выпуске — обзор программ по финансовому менеджменту.
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ по финансовому менеджменту H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В третьем выпуске — обзор программ по финансовому менеджменту.
Облако знаний
Business Geek: Лучшие бизнес-школы, страны без McDonald’s, скульптуры из сыра и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний