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Петербург не заключил контракт на перевозку аквабусами в 2016 году

И не заложил в бюджете компенсации перевозчикам

Петербург не заключил контракт на перевозку аквабусами в 2016 году
И не заложил в бюджете компенсации перевозчикам

Закончилась навигация аквабусов

Сегодня закончилась навигация аквабусов. В этом году они курсировали только по Приморской линии и успели перевези около 50 000 пассажиров.

Закончилась навигация аквабусов
Сегодня закончилась навигация аквабусов. В этом году они курсировали только по Приморской линии и успели перевези около 50 000 пассажиров.

Аквабусы станут вместительней

Для следующей навигации заказали несколько новых аквабусов. Они вмещают до 30 пассажиров, могут разгоняться до 60 километров в час и более маневренны.

Аквабусы станут вместительней
Для следующей навигации заказали несколько новых аквабусов. Они вмещают до 30 пассажиров, могут разгоняться до 60 километров в час и более маневренны.

Вторую линию аквабусов собираются запустить в августе

Комитет по транспорту собирается продлить Приморскую линию аквабусов, снова запустить Центральную и увеличить время навигации. Об этом попросил единственный оставшийся перевозчик.

Вторую линию аквабусов собираются запустить в августе
Комитет по транспорту собирается продлить Приморскую линию аквабусов, снова запустить Центральную и увеличить время навигации. Об этом попросил единственный оставшийся перевозчик.