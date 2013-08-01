Петербург не заключил контракт на перевозку аквабусами в 2016 году
И не заложил в бюджете компенсации перевозчикам
Петербург не заключил контракт на перевозку аквабусами в 2016 году И не заложил в бюджете компенсации перевозчикам
Закончилась навигация аквабусов
Сегодня закончилась навигация аквабусов. В этом году они курсировали только по Приморской линии и успели перевези около 50 000 пассажиров.
Закончилась навигация аквабусов Сегодня закончилась навигация аквабусов. В этом году они курсировали только по Приморской линии и успели перевези около 50 000 пассажиров.
Аквабусы станут вместительней
Для следующей навигации заказали несколько новых аквабусов. Они вмещают до 30 пассажиров, могут разгоняться до 60 километров в час и более маневренны.
Аквабусы станут вместительней Для следующей навигации заказали несколько новых аквабусов. Они вмещают до 30 пассажиров, могут разгоняться до 60 километров в час и более маневренны.
Вторую линию аквабусов собираются запустить в августе
Комитет по транспорту собирается продлить Приморскую линию аквабусов, снова запустить Центральную и увеличить время навигации. Об этом попросил единственный оставшийся перевозчик.