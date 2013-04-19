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Новости

«СТС Медиа» подала в суд на Wildberries

Медиахолдинг требует взыскать с ретейлера 40 миллионов рублей

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Новости

«СТС Медиа» подала в суд на Wildberries Медиахолдинг требует взыскать с ретейлера 40 миллионов рублей

Новости

Телеканалы запустят общую онлайн-платформу для интернет-трансляций

На ней планируют собрать контент большинства федеральных каналов

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Новости

Телеканалы запустят общую онлайн-платформу для интернет-трансляций На ней планируют собрать контент большинства федеральных каналов

Город

МВД возбудило дело о мошенничестве в медиахолдинге «РБК» (Обновлено)

В рамках дела проверят гендиректора «РБК» Николая Молибога, финансового директора «РБК» Игоря Селиванова и других сотрудников холдинга

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Город

МВД возбудило дело о мошенничестве в медиахолдинге «РБК» (Обновлено) В рамках дела проверят гендиректора «РБК» Николая Молибога, финансового директора «РБК» Игоря Селиванова и других сотрудников холдинга

Новости

Братья Ротенберг могут создать медиахолдинг на основе «Афиши» и ЖЖ

Это будет первый медиаактив миллиардеров

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Новости

Братья Ротенберг могут создать медиахолдинг на основе «Афиши» и ЖЖ Это будет первый медиаактив миллиардеров