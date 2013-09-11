Yota Devices займётся производством медиаприставок
C их помощью можно будет не только просматривать различные файлы, но и управлять умным домом
Yota Devices займётся производством медиаприставок C их помощью можно будет не только просматривать различные файлы, но и управлять умным домом
В каждом округе Москвы откроют по медиацентру
В 2014 году в Москве откроется девять библиотек нового типа — с интернетом, дружественной атмосферой и культурной программой.
В каждом округе Москвы откроют по медиацентру В 2014 году в Москве откроется девять библиотек нового типа — с интернетом, дружественной атмосферой и культурной программой.
На Чистопрудном открылась обновлённая библиотека имени Достоевского
Старейшую библиотеку на Чистопрудном бульваре превратили в современный медиацентр с компьютерным каталогом, интернетом и кофемашиной.