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Иностранный опыт: 7 транспортных решений для Москвы
Иностранный опыт: 7 транспортных решений для Москвы На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин отправился в Сеул, чтобы перенять опыт решения транспортных проблем. The Village изучил южнокорейский опыт борьбы с пробками
Иностранный опыт: 7 транспортных решений для Москвы

Иностранный опыт: 7 транспортных решений для Москвы
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин отправился в Сеул, чтобы перенять опыт решения транспортных проблем. The Village изучил южнокорейский опыт борьбы с пробками