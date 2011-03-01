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Иностранный опыт
Иностранный опыт: 7 транспортных решений для Москвы
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин отправился в Сеул, чтобы перенять опыт решения транспортных проблем. The Village изучил южнокорейский опыт борьбы с пробками
Иностранный опыт
Иностранный опыт: 7 транспортных решений для Москвы
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин отправился в Сеул, чтобы перенять опыт решения транспортных проблем. The Village изучил южнокорейский опыт борьбы с пробками
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