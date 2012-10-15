Индустрия
«Тотальная ярмарка тщеславия»: Почему дизайнеры уходят с Недель моды в МосквеГлавные вопросы к событиям и ответы на них участников рынка
Индустрия
«Тотальная ярмарка тщеславия»: Почему дизайнеры уходят с Недель моды в Москве Главные вопросы к событиям и ответы на них участников рынка
Услуги и покупки
Что и требовалось показать: Как прошли московские недели модыВ Москве завершились две оставшиеся после закрытия Cycles & Seasons недели моды. The Village выяснил у участников московских недель моды, зачем они туда идут и что получают взамен.
Услуги и покупки
Что и требовалось показать: Как прошли московские недели моды В Москве завершились две оставшиеся после закрытия Cycles & Seasons недели моды. The Village выяснил у участников московских недель моды, зачем они туда идут и что получают взамен.
Weekend
Выходные в городе: 19−21 октябряПланы на выходные от The Village: новый павильон «Гаража» в парке Горького, арт-фестиваль в «Музеоне», день Баварии в саду «Эрмитаж», кинофестиваль 2 in 1, Неделя моды, несколько выставок и вечеринок.
Weekend
Выходные в городе: 19−21 октября Планы на выходные от The Village: новый павильон «Гаража» в парке Горького, арт-фестиваль в «Музеоне», день Баварии в саду «Эрмитаж», кинофестиваль 2 in 1, Неделя моды, несколько выставок и вечеринок.
События недели
События недели: Неделя моды, кинофестиваль 2-in-1 и выставка ЛагерфельдаДайджест городских событий этой недели: фестиваль «АРТСтрелка», выставка истории архитектуры парка Горького и ещё пять мероприятий из календаря The Village.
События недели