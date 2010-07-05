Новые названия станций московского метро от «Яндекса»
Станции переименовали в соответствии с местными центрами притяжения
Новые названия станций московского метро от «Яндекса» Станции переименовали в соответствии с местными центрами притяжения
Путеводитель по Петербургу Sapsan Позднее в приложении появится и московская версия
В Москве открылся первый в России центр цифрового лидерства SAP
Российский информационный хаб стал вторым по размеру в мире после центра в Нью-Йорке
В Москве открылся первый в России центр цифрового лидерства SAP Российский информационный хаб стал вторым по размеру в мире после центра в Нью-Йорке
С 2019 года все музеи Москвы откроют онлайн-кассы
Пока что купить билеты онлайн можно в 24 музеях
С 2019 года все музеи Москвы откроют онлайн-кассы Пока что купить билеты онлайн можно в 24 музеях
Самые депрессивные места Москвы
Опрос показал, что одно из нелюбимых мест москвичей – дом-корабль на Тульской
Самые депрессивные места Москвы Опрос показал, что одно из нелюбимых мест москвичей – дом-корабль на Тульской
15 интересных мест для отдыха в Cочи по версии местных Село Медовеевка, Орлиные скалы, кафе с бельгийскими вафлями и другие места вдали от турпотока
15 интересных мест для отдыха в Cочи по версии местных Село Медовеевка, Орлиные скалы, кафе с бельгийскими вафлями и другие места вдали от турпотока
15 мест, которые вдохновляют петербуржцев Карта с интересными местами Санкт-Петербурга, в которых предпочитают отдыхать и восстанавливать силы местные жители
15 мест, которые вдохновляют петербуржцев Карта с интересными местами Санкт-Петербурга, в которых предпочитают отдыхать и восстанавливать силы местные жители
Facebook запустил новый сервис "Места": за чек-ин в "Солянке" и "Стрелке" наливают бесплатно Facebook запустил версию сервиса «Места» для российских пользователей
Facebook запустил новый сервис "Места": за чек-ин в "Солянке" и "Стрелке" наливают бесплатно Facebook запустил версию сервиса «Места» для российских пользователей
Отдам даром: римские каникулы Раз уж все дороги ведут в Рим, то часть из них обязательно должна быть бесплатной. Этот город очень хаотичен и даже неделя для знакомства с ним - мгновение, поэтому просто необходимо наметить маршрут заранее.
Отдам даром: римские каникулы Раз уж все дороги ведут в Рим, то часть из них обязательно должна быть бесплатной. Этот город очень хаотичен и даже неделя для знакомства с ним - мгновение, поэтому просто необходимо наметить маршрут заранее.
Фотоклиника: каньоны У некоторых эти места вызывают приступы скуки, мысли о внеземном происхождении или стройматериалах /нарубить щебня не дадут индейцы/. У редких пришельцев грусть по родной планете и желание залить баки в ближайшем баре )
Фотоклиника: каньоны У некоторых эти места вызывают приступы скуки, мысли о внеземном происхождении или стройматериалах /нарубить щебня не дадут индейцы/. У редких пришельцев грусть по родной планете и желание залить баки в ближайшем баре )
Отдам даром: господа, все в Париже Назвать Париж дешевым городом значило бы существенно согрешить против истины, однако присвоить ему титул «демократичного» – возможно вполне. Одинаково благосклонный и к владельцам заводов-газет-пароходов, и к любому д'Артаньяну, приехавшему с восемью экю в кармане, Пари готов каждому предоставить ворох развлечений по средствам и интересам, – и поверьте, от того, что за них не было...
Отдам даром: господа, все в Париже Назвать Париж дешевым городом значило бы существенно согрешить против истины, однако присвоить ему титул «демократичного» – возможно вполне. Одинаково благосклонный и к владельцам заводов-газет-пароходов, и к любому д'Артаньяну, приехавшему с восемью экю в кармане, Пари готов каждому предоставить ворох развлечений по средствам и интересам, – и поверьте, от того, что за них не было...
Home is where the heart is Нет проще способа распробовать новую страну-город-улицу-дом, чем принять активное участие в жизни местной семьи ) Впишитесь в чей-нибудь дом на пару недель, а после, возможно, вас "усыновят" – будет ли это роскошная семья в Лондонском Ноттинг Хилле или жители соломенной хижины в Южном Белизе – всё зависит только от вас.
Home is where the heart is Нет проще способа распробовать новую страну-город-улицу-дом, чем принять активное участие в жизни местной семьи ) Впишитесь в чей-нибудь дом на пару недель, а после, возможно, вас "усыновят" – будет ли это роскошная семья в Лондонском Ноттинг Хилле или жители соломенной хижины в Южном Белизе – всё зависит только от вас.
Сиань (Китай). Древность, превращенная в шумный город Этот город отмечен практически во всех путеводителях по Китаю, потому что именно здесь нашли знаменитую Терракотовую армию. Сиань до 10 века был весьма значительным городом и стоял в на восточной части шелкового пути, что привлекало сюда огромное количество культурного сброда вроде музыкантов, поэтов, мелких правителей и т.д. Сегодня город вошел как древнее наследие в список...
Сиань (Китай). Древность, превращенная в шумный город Этот город отмечен практически во всех путеводителях по Китаю, потому что именно здесь нашли знаменитую Терракотовую армию. Сиань до 10 века был весьма значительным городом и стоял в на восточной части шелкового пути, что привлекало сюда огромное количество культурного сброда вроде музыкантов, поэтов, мелких правителей и т.д. Сегодня город вошел как древнее наследие в список...
Loft Project Этажи review. Петербург. Россия Лофт Проект Этажи – место, через которое можно и нужно ощутить дух современного Петербурга, ведь именно Этажи передают атмосферу города, настроение людей и переживание событий. Это центр современного искусства, бывший Смольнинский хлебозавод, который теперь превратился во что-то совершенно иное, и вместо пышного там пекутся умы, иногда и извращенные, но очень интересно смотрящие на...
Loft Project Этажи review. Петербург. Россия Лофт Проект Этажи – место, через которое можно и нужно ощутить дух современного Петербурга, ведь именно Этажи передают атмосферу города, настроение людей и переживание событий. Это центр современного искусства, бывший Смольнинский хлебозавод, который теперь превратился во что-то совершенно иное, и вместо пышного там пекутся умы, иногда и извращенные, но очень интересно смотрящие на...
Дойка коров - настоящее развлечение для жителей города Современный экстрим для жителей мегаполиса. Самое интересное, что не каждый-то и сможет!
Дойка коров - настоящее развлечение для жителей города Современный экстрим для жителей мегаполиса. Самое интересное, что не каждый-то и сможет!
Маленький большой Грац Только, пожалуйста, не бегите после прочтения этой ерунды покупать билеты в Грац. Пожалуй, если вы будете где-нибудь поблизости - неплохо бы заехать на денек и сюда. Например, если вы в Венеции (6 часов на поезде от Граца). Или, предположим, в Будапеште или Братиславе (6 и 4 ч. соответсвенно). Или на худой конец, в Вене (2 часа). Планировать целенаправленные поездки в такие места...
Маленький большой Грац Только, пожалуйста, не бегите после прочтения этой ерунды покупать билеты в Грац. Пожалуй, если вы будете где-нибудь поблизости - неплохо бы заехать на денек и сюда. Например, если вы в Венеции (6 часов на поезде от Граца). Или, предположим, в Будапеште или Братиславе (6 и 4 ч. соответсвенно). Или на худой конец, в Вене (2 часа). Планировать целенаправленные поездки в такие места...
Путешествие в Хогвартс В Орландо (штат Флорида) открылся тематический парк развлечений - «Волшебный мир Гарри Поттера» («The Wizarding of Harry Potter»), где поклонники книг и фильмов о знаменитом волшебнике могут посетить памятные места, знакомые по книгам Дж.К.Роулинг, и насладится различными аттракционами и спецэффектами. Строительство парка, раскинувшегося не территории 89.000 кв.м. проходило под...
Путешествие в Хогвартс В Орландо (штат Флорида) открылся тематический парк развлечений - «Волшебный мир Гарри Поттера» («The Wizarding of Harry Potter»), где поклонники книг и фильмов о знаменитом волшебнике могут посетить памятные места, знакомые по книгам Дж.К.Роулинг, и насладится различными аттракционами и спецэффектами. Строительство парка, раскинувшегося не территории 89.000 кв.м. проходило под...
Креативные места ожидания Когда ожидание общественного транспорта соседствует с наслаждением.