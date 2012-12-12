Выходные в городе
Планы на выходные: 26−28 апреляСубботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.
Выходные в городе
Планы на выходные: 26−28 апреля Субботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.
Weekend
Оперное диво: Как в кинотеарах транслируют оперуThe Village узнал, как проходят трансляции опер в московских кинотеатрах: сколько камер снимает в зале, как в прямом эфире накладывают субтитры и как к этим показам готовятся актёры.
Weekend