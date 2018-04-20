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Что значит «Ощущается как» в прогнозе погоды?
Есть вопрос
Что значит «Ощущается как» в прогнозе погоды?И выходит ли специальный человек для этого измерения на балкон
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Что значит «Ощущается как» в прогнозе погоды?
Есть вопрос

Что значит «Ощущается как» в прогнозе погоды? И выходит ли специальный человек для этого измерения на балкон