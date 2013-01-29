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Менеджмент
Как общаться с чиновником: 5 советов начинающему бизнесмену
Руслан Якупов, предприниматель и бывший чиновник, рассказал H&F о том, как найти общий язык (например, канцеляризмы) с бюрократами.
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Менеджмент
Как общаться с чиновником: 5 советов начинающему бизнесмену
Руслан Якупов, предприниматель и бывший чиновник, рассказал H&F о том, как найти общий язык (например, канцеляризмы) с бюрократами.
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