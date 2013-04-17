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Новости

Интернет-автомобили Alibaba, развитие Cortana и мотивация сотрудников Mail.Ru Group

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Интернет-автомобили Alibaba, развитие Cortana и мотивация сотрудников Mail.Ru Group Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Совладельцы «Двух палочек» откроют ресторанный комплекс в Нью-Йорке

В его создание придётся вложить около $10 млн. Ещё $5 млн потребуются для оплаты аренды помещения на Таймс-сквер

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Новости

Совладельцы «Двух палочек» откроют ресторанный комплекс в Нью-Йорке В его создание придётся вложить около $10 млн. Ещё $5 млн потребуются для оплаты аренды помещения на Таймс-сквер

Новости

Самый популярный китайский мобильный браузер UC Browser нацелился на Россию

В России и в СНГ им пользуются уже 4 млн человек

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Новости

Самый популярный китайский мобильный браузер UC Browser нацелился на Россию В России и в СНГ им пользуются уже 4 млн человек

Планетарный масштаб: 6 советов о покорении мира от Foodpanda
Менеджмент
Планетарный масштаб: 6 советов о покорении мира от Foodpanda Сооснователь сервиса доставки еды, работающего в 27 странах мира, Ральф Вензел — о том, как проводить международную экспансию.
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Планетарный масштаб: 6 советов о покорении мира от Foodpanda
Менеджмент

Планетарный масштаб: 6 советов о покорении мира от Foodpanda Сооснователь сервиса доставки еды, работающего в 27 странах мира, Ральф Вензел — о том, как проводить международную экспансию.