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Интернет-автомобили Alibaba, развитие Cortana и мотивация сотрудников Mail.Ru Group
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Интернет-автомобили Alibaba, развитие Cortana и мотивация сотрудников Mail.Ru Group Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Совладельцы «Двух палочек» откроют ресторанный комплекс в Нью-Йорке
В его создание придётся вложить около $10 млн. Ещё $5 млн потребуются для оплаты аренды помещения на Таймс-сквер
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Совладельцы «Двух палочек» откроют ресторанный комплекс в Нью-Йорке В его создание придётся вложить около $10 млн. Ещё $5 млн потребуются для оплаты аренды помещения на Таймс-сквер
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Самый популярный китайский мобильный браузер UC Browser нацелился на Россию
В России и в СНГ им пользуются уже 4 млн человек
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Самый популярный китайский мобильный браузер UC Browser нацелился на Россию В России и в СНГ им пользуются уже 4 млн человек
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Планетарный масштаб: 6 советов о покорении мира от Foodpanda Сооснователь сервиса доставки еды, работающего в 27 странах мира, Ральф Вензел — о том, как проводить международную экспансию.
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