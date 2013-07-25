В России произошел сбой обработки иностранных посылок
Покупки из зарубежных интернет-магазинов приедут с опозданием в три-пять дней
В России произошел сбой обработки иностранных посылок Покупки из зарубежных интернет-магазинов приедут с опозданием в три-пять дней
На Казанском вокзале открылся центр обработки международных посылок «Почты России»
Чтобы избавиться от завалов международных посылок, «Почта России» запустила специализированный центр их обработки.
На Казанском вокзале открылся центр обработки международных посылок «Почты России» Чтобы избавиться от завалов международных посылок, «Почта России» запустила специализированный центр их обработки.
У «Почты России» появятся пункты досмотра иностранных посылок
После коллапса с посылками из-за границы «Почта России» решила открыть два автоматизированных места международного почтового обмена (ММПО), где сортируется и досматривается иностранная почта.