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Главное на неделе: события с 30 мая по 5 июня Фестиваль документального кино о музыке и современной культуре Beat Film Festival, фотовыставка «Московские истории. ХХ век. Часть I» и фестиваль короткометражного кино FS ONE.

Главное на неделе: события с 30 мая по 5 июня
Фестиваль документального кино о музыке и современной культуре Beat Film Festival, фотовыставка «Московские истории. ХХ век. Часть I» и фестиваль короткометражного кино FS ONE.

Главное на неделе: события с 25 по 31 октября Сводка самых интересных московских событий за неделю

Главное на неделе: события с 25 по 31 октября
Сводка самых интересных московских событий за неделю