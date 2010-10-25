Главное на неделе: события с 30 мая по 5 июня Фестиваль документального кино о музыке и современной культуре Beat Film Festival, фотовыставка «Московские истории. ХХ век. Часть I» и фестиваль короткометражного кино FS ONE.
Главное на неделе: события с 30 мая по 5 июня Фестиваль документального кино о музыке и современной культуре Beat Film Festival, фотовыставка «Московские истории. ХХ век. Часть I» и фестиваль короткометражного кино FS ONE.
Главное на неделе: события с 25 по 31 октября Сводка самых интересных московских событий за неделю