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Xiaomi выпустила свои первые умные часы. Они очень похожи на Apple Watch

Но стоят в три раза дешевле

Xiaomi выпустила свои первые умные часы. Они очень похожи на Apple Watch
Но стоят в три раза дешевле