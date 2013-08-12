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Вещи для дома: Выбор промышленного дизайнера Михаила Беляева
Вещи для дома: Выбор промышленного дизайнера Михаила Беляева Прозрачное кресло, картонные часы, радио в ванную, классика из IKEA и другие вещи для дома, которые советует промышленный дизайнер Михаил Беляев.
Вещи для дома: Выбор промышленного дизайнера Михаила Беляева

Вещи для дома: Выбор промышленного дизайнера Михаила Беляева
Прозрачное кресло, картонные часы, радио в ванную, классика из IKEA и другие вещи для дома, которые советует промышленный дизайнер Михаил Беляев.