РВИО начнет внимательнее проверять памятники после ошибки на монументе Калашникову
«Если бы мы сделали это раньше, то нас бы обвинили, что мы вмешиваемся в свободу творчества», — считают в организации
РВИО начнет внимательнее проверять памятники после ошибки на монументе Калашникову «Если бы мы сделали это раньше, то нас бы обвинили, что мы вмешиваемся в свободу творчества», — считают в организации
Памятник Калашникову, бюст Сталину и забор вокруг «Зарядья»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Памятник Калашникову, бюст Сталину и забор вокруг «Зарядья» The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Спиливших схему немецкого автомата с памятника Калашникову задержали
Полиция таже оцепила монумент
Спиливших схему немецкого автомата с памятника Калашникову задержали Полиция таже оцепила монумент
С памятника Калашникову в Москве убирают чертеж немецкой винтовки Шмайссера
Скульптор заявил, что изображение автомата попало туда по ошибке
С памятника Калашникову в Москве убирают чертеж немецкой винтовки Шмайссера Скульптор заявил, что изображение автомата попало туда по ошибке
Автор памятника Калашникову — о чертеже немецкой винтовки на монументе
Скульптор считает, что это происки врагов России
Автор памятника Калашникову — о чертеже немецкой винтовки на монументе Скульптор считает, что это происки врагов России
С памятника Калашникову уберут ошибочный чертеж немецкого автомата
Ошибку совершил скульптор памятника и его подмастерье
С памятника Калашникову уберут ошибочный чертеж немецкого автомата Ошибку совершил скульптор памятника и его подмастерье
Чертеж немецкой винтовки на памятнике Калашникову
Некоторые историки считают, что советский оружейник при создании своего автомата скопировал винтовку коллеги из Германии
Чертеж немецкой винтовки на памятнике Калашникову Некоторые историки считают, что советский оружейник при создании своего автомата скопировал винтовку коллеги из Германии
Ликвидация RAMP, дискуссионный памятник Калашникову и туристический логотип Москвы
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Ликвидация RAMP, дискуссионный памятник Калашникову и туристический логотип Москвы The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Автор памятника Калашникову ответил на критику в адрес монумента
Ранее Андрей Макаревич назвал скульптуру бездарной
Автор памятника Калашникову ответил на критику в адрес монумента Ранее Андрей Макаревич назвал скульптуру бездарной
Памятник Калашникову в центре Москвы откроют 19 сентября
Ранее дату установки скульптуры неоднократно переносили
Памятник Калашникову в центре Москвы откроют 19 сентября
Ранее дату установки скульптуры неоднократно переносили
Высота памятника Калашникову в центре Москвы составит семь с половиной метров
Памятник откроют 21 января 2017 года в «Оружейном сквере» на пересечении Садово-Каретной и Краснопролетарской улиц