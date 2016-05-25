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В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено)

Их подозревают в растрате бюджетных средств

В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено)
Их подозревают в растрате бюджетных средств

В ГЦСИ проходят обыски

В центр искусства пришли сотрудники ФСБ

В ГЦСИ проходят обыски
В центр искусства пришли сотрудники ФСБ

Экс-директор ГЦСИ возглавил музей древнерусского искусства имени Рублёва

Ранее РОСИЗО и ГЦСИ объединили в одну структуру, и Миндлин оставил свой пост

Экс-директор ГЦСИ возглавил музей древнерусского искусства имени Рублёва
Ранее РОСИЗО и ГЦСИ объединили в одну структуру, и Миндлин оставил свой пост

Зачем Минкультуры объединяет РОСИЗО и ГЦСИ?
Зачем Минкультуры объединяет РОСИЗО и ГЦСИ? The Village узнал, чего ждать от единого центра современного искусства
Зачем Минкультуры объединяет РОСИЗО и ГЦСИ?

Зачем Минкультуры объединяет РОСИЗО и ГЦСИ?
The Village узнал, чего ждать от единого центра современного искусства

РОСИЗО и Центр современного искусства объединяют

Новую структуру возглавит нынешний руководитель РОСИЗО Сергей Перов

РОСИЗО и Центр современного искусства объединяют
Новую структуру возглавит нынешний руководитель РОСИЗО Сергей Перов