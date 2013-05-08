Новости
В Москве пройдет второй бесплатный гастрофорум от команды «Местной еды»
Владимир Перельман, Анна Цфасман, Михаил Рейдер расскажут все о гастробизнесе
Новости
В Москве пройдет второй бесплатный гастрофорум от команды «Местной еды» Владимир Перельман, Анна Цфасман, Михаил Рейдер расскажут все о гастробизнесе
Как это работает
Как выглядит ресторан будущего — без столиков и официантовЧто происходит в dark kitchen блогера Ильи Варламова
Как это работает
Как выглядит ресторан будущего — без столиков и официантов Что происходит в dark kitchen блогера Ильи Варламова
Hopes & Fears
Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на УкраинеУкраинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.
Hopes & Fears
Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине Украинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.
Облако знаний
Михаил Рейдер (Hipclub): Как работать с американскими бизнес-ангеламиСоздатель сервиса по подбору туров, который привлёк почти $3 млн инвестиций, в том числе от топ-менеджеров Skype и eBay, поделился с H&F опытом общения с зарубежными инвесторами.
Облако знаний