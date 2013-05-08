Михаил Рейдер (Hipclub): Как работать с американскими бизнес-ангелами Создатель сервиса по подбору туров, который привлёк почти $3 млн инвестиций, в том числе от топ-менеджеров Skype и eBay, поделился с H&F опытом общения с зарубежными инвесторами.