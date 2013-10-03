Такие как Путин: Мировые лидеры, которые любят отвечать на звонки зрителей Российский президент сегодня в тринадцатый раз проводит «Прямую линию». The Village вспомнил, кто из мировых лидеров делал так же
Такие как Путин: Мировые лидеры, которые любят отвечать на звонки зрителей Российский президент сегодня в тринадцатый раз проводит «Прямую линию». The Village вспомнил, кто из мировых лидеров делал так же
26 ожидаемых событий осени Суд над «Вконтакте», новый iPhone, переход на зимнее время и другие события этой осени в обзоре The Village
26 ожидаемых событий осени Суд над «Вконтакте», новый iPhone, переход на зимнее время и другие события этой осени в обзоре The Village
Ссылки дня: 11 причин жить в России, словарь The Village и 20 лет путчу
Никто не любит Саакашвили, 20 лет октябрьскому путчу, внутриредакционный словарь The Village и 11 причин жить в России — в наших «Ссылках дня».