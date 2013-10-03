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Такие как Путин: Мировые лидеры, которые любят отвечать на звонки зрителей
Такие как Путин: Мировые лидеры, которые любят отвечать на звонки зрителей Российский президент сегодня в тринадцатый раз проводит «Прямую линию». The Village вспомнил, кто из мировых лидеров делал так же
Такие как Путин: Мировые лидеры, которые любят отвечать на звонки зрителей

Такие как Путин: Мировые лидеры, которые любят отвечать на звонки зрителей
Российский президент сегодня в тринадцатый раз проводит «Прямую линию». The Village вспомнил, кто из мировых лидеров делал так же

26 ожидаемых событий осени
26 ожидаемых событий осени Суд над «Вконтакте», новый iPhone, переход на зимнее время и другие события этой осени в обзоре The Village
26 ожидаемых событий осени

26 ожидаемых событий осени
Суд над «Вконтакте», новый iPhone, переход на зимнее время и другие события этой осени в обзоре The Village

Ссылки дня: 11 причин жить в России, словарь The Village и 20 лет путчу

Никто не любит Саакашвили, 20 лет октябрьскому путчу, внутриредакционный словарь The Village и 11 причин жить в России — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: 11 причин жить в России, словарь The Village и 20 лет путчу
Никто не любит Саакашвили, 20 лет октябрьскому путчу, внутриредакционный словарь The Village и 11 причин жить в России — в наших «Ссылках дня».