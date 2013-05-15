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Менеджмент
Михаил Токовинин (amoCRM): Почему стартапу не нужны инвесторы
Основатель технологических стартапов написал H&F о своих неудачных попытках привлечь инвестиции и о том, как это помогло развитию бизнеса.
3
Менеджмент
Михаил Токовинин (amoCRM): Почему стартапу не нужны инвесторы
Основатель технологических стартапов написал H&F о своих неудачных попытках привлечь инвестиции и о том, как это помогло развитию бизнеса.
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