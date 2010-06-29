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Диснейлэнд в Париже: Путеводитель по стране грёз Это место я посетила уже не будучи ребёнком, но равнодушной не осталась!

Диснейлэнд в Париже: Путеводитель по стране грёз
Это место я посетила уже не будучи ребёнком, но равнодушной не осталась!