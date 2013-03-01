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Интервью: Создатели лондонского бара Trailer Happiness — о барной культуре
Рестораны
Интервью: Создатели лондонского бара Trailer Happiness — о барной культуреThe Village поговорил с создателями знаменитого лондонского бара Trailer Happiness о защите авторских прав на коктейли, мере успеха и уровне барной культуры в России.
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Интервью: Создатели лондонского бара Trailer Happiness — о барной культуре
Рестораны

Интервью: Создатели лондонского бара Trailer Happiness — о барной культуре The Village поговорил с создателями знаменитого лондонского бара Trailer Happiness о защите авторских прав на коктейли, мере успеха и уровне барной культуры в России.

Бухучёт: Миксология и необычные ингредиенты
Бухучет
Бухучёт: Миксология и необычные ингредиентыАлександр Кан, главный миксолог Москвы, рассказывает о необычных ингредиентах и делится рецептами трёх своих коктейлей.
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Бухучёт: Миксология и необычные ингредиенты
Бухучет

Бухучёт: Миксология и необычные ингредиенты Александр Кан, главный миксолог Москвы, рассказывает о необычных ингредиентах и делится рецептами трёх своих коктейлей.