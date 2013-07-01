вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Юг
Юг
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров

В тройке лидеров США, Китай и Германия

0
Новости

Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров В тройке лидеров США, Китай и Германия

Новости

Богатейшие люди России

Первое место рейтинга впервые с 2015 года занял Владимир Потанин

1
Новости

Богатейшие люди России Первое место рейтинга впервые с 2015 года занял Владимир Потанин

Новости

Российские миллиардеры с наибольшими доходами в 2018 году

Суммарно десять бизнесменов с самыми большими доходами заработали 11 миллиардов долларов

0
Новости

Российские миллиардеры с наибольшими доходами в 2018 году Суммарно десять бизнесменов с самыми большими доходами заработали 11 миллиардов долларов

Новости

Города мира, где живет больше всего миллиардеров

Москва занимает третью строчку с 2016 года

0
Новости

Города мира, где живет больше всего миллиардеров Москва занимает третью строчку с 2016 года

Новости

Самые богатые наследники России

Forbes назвал самых богатых детей-миллиардеров России

0
Новости

Самые богатые наследники России Forbes назвал самых богатых детей-миллиардеров России

Новости

Самые богатые бизнесмены России по версии Forbes

За год число долларовых миллиардеров в списке выросло на десять человек

0
Новости

Самые богатые бизнесмены России по версии Forbes За год число долларовых миллиардеров в списке выросло на десять человек

Новости

Предполагаемый экс-зять Путина возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами

Кирилл Шамалов заработал 2,3 миллиарда долларов на акциях «Сибура»

0
Новости

Предполагаемый экс-зять Путина возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами Кирилл Шамалов заработал 2,3 миллиарда долларов на акциях «Сибура»

Новости

Самые богатые россияне по версии Forbes

В список миллиардеров впервые вошел Павел Дуров

0
Новости

Самые богатые россияне по версии Forbes В список миллиардеров впервые вошел Павел Дуров

Новости

Самые богатые россияне по версии Bloomberg

Совокупное состояние 27 богатейших россиян выросло на 29 миллиардов долларов

0
Новости

Самые богатые россияне по версии Bloomberg Совокупное состояние 27 богатейших россиян выросло на 29 миллиардов долларов

Цитата дня

Глава Google Ларри Пейдж о благотворительности: «Я лучше отдам свои миллиарды Элону Маску»

Предприниматель пояснил, почему стоит поддерживать инновационные технологические компании

1
Цитата дня

Глава Google Ларри Пейдж о благотворительности: «Я лучше отдам свои миллиарды Элону Маску» Предприниматель пояснил, почему стоит поддерживать инновационные технологические компании

Новости

Гейтсы учились воспитанию детей у Баффета

Миллиардеры хотят, чтобы их дети ощущали, что их работа имеет смысл

0
Новости

Гейтсы учились воспитанию детей у Баффета Миллиардеры хотят, чтобы их дети ощущали, что их работа имеет смысл

Новости

Китаянка Перенна Кей оказалась самым молодым миллиардером в мире

Ей 24 года, и её состояние оценивается в $1,3 млрд

4
Новости

Китаянка Перенна Кей оказалась самым молодым миллиардером в мире Ей 24 года, и её состояние оценивается в $1,3 млрд

Новости

Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге самых богатых миллиардеров мира

За год его состояние увеличилось на $9 млрд

0
Новости

Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге самых богатых миллиардеров мира За год его состояние увеличилось на $9 млрд

Новости

Уоррен Баффет возглавил список самых преуспевших в 2013 году миллиардеров

Ежедневно его состояние увеличивается примерно на $34,7 млн

0
Новости

Уоррен Баффет возглавил список самых преуспевших в 2013 году миллиардеров Ежедневно его состояние увеличивается примерно на $34,7 млн

Новости

Только один сооснователь Twitter может стать миллиардером по итогам IPO

41-летнему Эвану Уильямсу принадлежат 15% акций компании, которые могут оценить в $1,5 млрд

0
Новости

Только один сооснователь Twitter может стать миллиардером по итогам IPO 41-летнему Эвану Уильямсу принадлежат 15% акций компании, которые могут оценить в $1,5 млрд

Новости

Глава фотостока Shutterstock стал первым миллиардером Кремниевой аллеи

Развитие сайта начиналось с 30 000 фотографий, сделанных лично Джонатоном Орингером

0
Новости

Глава фотостока Shutterstock стал первым миллиардером Кремниевой аллеи Развитие сайта начиналось с 30 000 фотографий, сделанных лично Джонатоном Орингером