Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров
В тройке лидеров США, Китай и Германия
Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров В тройке лидеров США, Китай и Германия
Богатейшие люди России Первое место рейтинга впервые с 2015 года занял Владимир Потанин
Российские миллиардеры с наибольшими доходами в 2018 году
Суммарно десять бизнесменов с самыми большими доходами заработали 11 миллиардов долларов
Российские миллиардеры с наибольшими доходами в 2018 году Суммарно десять бизнесменов с самыми большими доходами заработали 11 миллиардов долларов
Города мира, где живет больше всего миллиардеров Москва занимает третью строчку с 2016 года
Самые богатые наследники России Forbes назвал самых богатых детей-миллиардеров России
Самые богатые бизнесмены России по версии Forbes
За год число долларовых миллиардеров в списке выросло на десять человек
Самые богатые бизнесмены России по версии Forbes За год число долларовых миллиардеров в списке выросло на десять человек
Предполагаемый экс-зять Путина возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами
Кирилл Шамалов заработал 2,3 миллиарда долларов на акциях «Сибура»
Предполагаемый экс-зять Путина возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами Кирилл Шамалов заработал 2,3 миллиарда долларов на акциях «Сибура»
Самые богатые россияне по версии Forbes В список миллиардеров впервые вошел Павел Дуров
Самые богатые россияне по версии Bloomberg
Совокупное состояние 27 богатейших россиян выросло на 29 миллиардов долларов
Самые богатые россияне по версии Bloomberg Совокупное состояние 27 богатейших россиян выросло на 29 миллиардов долларов
Глава Google Ларри Пейдж о благотворительности: «Я лучше отдам свои миллиарды Элону Маску»
Предприниматель пояснил, почему стоит поддерживать инновационные технологические компании
Глава Google Ларри Пейдж о благотворительности: «Я лучше отдам свои миллиарды Элону Маску» Предприниматель пояснил, почему стоит поддерживать инновационные технологические компании
Гейтсы учились воспитанию детей у Баффета
Миллиардеры хотят, чтобы их дети ощущали, что их работа имеет смысл
Гейтсы учились воспитанию детей у Баффета Миллиардеры хотят, чтобы их дети ощущали, что их работа имеет смысл
Китаянка Перенна Кей оказалась самым молодым миллиардером в мире
Ей 24 года, и её состояние оценивается в $1,3 млрд
Китаянка Перенна Кей оказалась самым молодым миллиардером в мире Ей 24 года, и её состояние оценивается в $1,3 млрд
Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге самых богатых миллиардеров мира
За год его состояние увеличилось на $9 млрд
Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге самых богатых миллиардеров мира За год его состояние увеличилось на $9 млрд
Уоррен Баффет возглавил список самых преуспевших в 2013 году миллиардеров
Ежедневно его состояние увеличивается примерно на $34,7 млн
Уоррен Баффет возглавил список самых преуспевших в 2013 году миллиардеров Ежедневно его состояние увеличивается примерно на $34,7 млн
Только один сооснователь Twitter может стать миллиардером по итогам IPO
41-летнему Эвану Уильямсу принадлежат 15% акций компании, которые могут оценить в $1,5 млрд
Только один сооснователь Twitter может стать миллиардером по итогам IPO 41-летнему Эвану Уильямсу принадлежат 15% акций компании, которые могут оценить в $1,5 млрд
Глава фотостока Shutterstock стал первым миллиардером Кремниевой аллеи
Развитие сайта начиналось с 30 000 фотографий, сделанных лично Джонатоном Орингером