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Кейсы
Майкл Эллсберг «Миллионер без диплома»
H&F прочитал книгу «Миллионер без диплома» и узнал, какими навыками и знаниями действительно должен обладать предприниматель.
2
Кейсы
Майкл Эллсберг «Миллионер без диплома»
H&F прочитал книгу «Миллионер без диплома» и узнал, какими навыками и знаниями действительно должен обладать предприниматель.
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