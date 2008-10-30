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Яблочный пирог с миндальным кремом Пирог из слоеного теста с миндальным кремом

Яблочный пирог с миндальным кремом
Пирог из слоеного теста с миндальным кремом

Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля Почему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.

Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля
Почему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.

Миндальный пирог Очень люблю миндаль и лимончики, посему данный пирожок уж очень мне по вкусу) Предлагаю попробовать и вам!

Миндальный пирог
Очень люблю миндаль и лимончики, посему данный пирожок уж очень мне по вкусу) Предлагаю попробовать и вам!

Яблочный кекс с миндалём Случайно найденный рецепт вкусен и очень прост!

Яблочный кекс с миндалём
Случайно найденный рецепт вкусен и очень прост!

Яблочно-морковный пирог Вы любите миндальные пирожные? Моя семья их просто обожает, так что я решила испечь этот пирог. Кратко: миндально-морковное тесто и нежные печеные яблоки сверху с тонким слоем варенья.

Яблочно-морковный пирог
Вы любите миндальные пирожные? Моя семья их просто обожает, так что я решила испечь этот пирог. Кратко: миндально-морковное тесто и нежные печеные яблоки сверху с тонким слоем варенья.

Лапша с миндалём и креветками за 20 минут Однажды, когда старая пачка пельменей уже закончилась, а новая ещё не успела начаться я, пребывая в режиме жёсткого цейтнота, сочинила этот рецепт. То есть сначала приготовила, потом съела, а потом уже села записывать его для вас, потому что получилось вкусно. И – как показывает собранная по частям на полях рунета теоретическая база – полезно. К слову, уровень общей кулинарной...

Лапша с миндалём и креветками за 20 минут
Однажды, когда старая пачка пельменей уже закончилась, а новая ещё не успела начаться я, пребывая в режиме жёсткого цейтнота, сочинила этот рецепт. То есть сначала приготовила, потом съела, а потом уже села записывать его для вас, потому что получилось вкусно. И – как показывает собранная по частям на полях рунета теоретическая база – полезно. К слову, уровень общей кулинарной...