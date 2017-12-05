Сим-карты начнут продавать дистанционно и без паспорта
Абонента будут идентифицировать по данным из «Госуcлуг» и электронной подписи
Сим-карты начнут продавать дистанционно и без паспорта Абонента будут идентифицировать по данным из «Госуcлуг» и электронной подписи
В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ
Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт
В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт
На сим-карты с одобренным ФСБ шифрованием выделили 165 миллионов
Теперь их будут внедрять сотовые операторы
На сим-карты с одобренным ФСБ шифрованием выделили 165 миллионов Теперь их будут внедрять сотовые операторы
Сколько Россия потратит на искуственный интеллект, роботов и виртуальную реальность
На развитие сквозных цифровых технологий пойдут миллиарды рублей
Сколько Россия потратит на искуственный интеллект, роботов и виртуальную реальность На развитие сквозных цифровых технологий пойдут миллиарды рублей
«Ведомости»: Минкомсвязи подготовит правила работы eSIM в России
Это позволит пользователям подключать услуги связи без сим-карт
«Ведомости»: Минкомсвязи подготовит правила работы eSIM в России Это позволит пользователям подключать услуги связи без сим-карт
Правительство обязало госкомпании перейти на российское ПО Сделать это нужно до 2021 года
Отменить лицензии на издание CD и DVD
По мнению властей, лицензирование дисков больше не помогает бороться с пиратством
Отменить лицензии на издание CD и DVD По мнению властей, лицензирование дисков больше не помогает бороться с пиратством
Замглавы Минкомсвязи — о необходимости отказаться от блокировок сайтов
Алексей Волин обратил внимание на неудачный опыт ограничений в Китае
Замглавы Минкомсвязи — о необходимости отказаться от блокировок сайтов Алексей Волин обратил внимание на неудачный опыт ограничений в Китае
Под досудебные блокировки из-за предложения Минкомсвязи могут попасть до 19 миллионов сайтов
По новому законопроекту также могут заблокировать многие труды Маркса и Ленина
Под досудебные блокировки из-за предложения Минкомсвязи могут попасть до 19 миллионов сайтов По новому законопроекту также могут заблокировать многие труды Маркса и Ленина
Перевести россиян на одобренные ФСБ сим-карты
На реализацию инициативы потребуется более 5 миллиардов рублей
Перевести россиян на одобренные ФСБ сим-карты На реализацию инициативы потребуется более 5 миллиардов рублей
Без суда блокировать страницы с «оправданием экстремизма»
При этом законодатели не поясняют, что понимается под словом «оправдание»
Без суда блокировать страницы с «оправданием экстремизма» При этом законодатели не поясняют, что понимается под словом «оправдание»
«Коммерсантъ»: Правительство может снизить порог беспошлинных интернет-покупок до 100 евро
А также отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 500 евро до 2019 года
«Коммерсантъ»: Правительство может снизить порог беспошлинных интернет-покупок до 100 евро А также отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 500 евро до 2019 года
Сколько жалоб на неправомерную блокировку сайтов подали в РКН
Министр связи представил данные общественных организаций
Сколько жалоб на неправомерную блокировку сайтов подали в РКН Министр связи представил данные общественных организаций
Минкомсвязь хочет вдвое снизить госпошлину при оформлении электронных документов
Сейчас электронные версии документов позволяют сэкономить 30 %
Минкомсвязь хочет вдвое снизить госпошлину при оформлении электронных документов Сейчас электронные версии документов позволяют сэкономить 30 %
Замглавы Минкомсвязи — об отсутствии намерения создавать в России файрвол
Российские власти не планируют идти по китайскому пути
Замглавы Минкомсвязи — об отсутствии намерения создавать в России файрвол Российские власти не планируют идти по китайскому пути
Замглавы Минкомсвязи — о хаотичном регулировании Рунета
Алексей Волин заявил, что цифровая экономика страдает из-за непоследовательности властей
Замглавы Минкомсвязи — о хаотичном регулировании Рунета Алексей Волин заявил, что цифровая экономика страдает из-за непоследовательности властей
Правительство объединит службы чрезвычайного реагирования в систему «Умный город»
Проект поможет подать сигнал о помощи с устройства, оснащенного ГЛОНАСС, из любой точки за 19 секунд
Правительство объединит службы чрезвычайного реагирования в систему «Умный город» Проект поможет подать сигнал о помощи с устройства, оснащенного ГЛОНАСС, из любой точки за 19 секунд
Власти сорвали сроки вступления в силу запрета на анонимность в мессенджерах
Подзаконные акты для исполнения проекта Минкомсвязи еще не согласовали