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Сим-карты начнут продавать дистанционно и без паспорта

Абонента будут идентифицировать по данным из «Госуcлуг» и электронной подписи

Сим-карты начнут продавать дистанционно и без паспорта
Абонента будут идентифицировать по данным из «Госуcлуг» и электронной подписи

В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ

Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт

В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ
Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт

На сим-карты с одобренным ФСБ шифрованием выделили 165 миллионов

Теперь их будут внедрять сотовые операторы

На сим-карты с одобренным ФСБ шифрованием выделили 165 миллионов
Теперь их будут внедрять сотовые операторы

Сколько Россия потратит на искуственный интеллект, роботов и виртуальную реальность

На развитие сквозных цифровых технологий пойдут миллиарды рублей

Сколько Россия потратит на искуственный интеллект, роботов и виртуальную реальность
На развитие сквозных цифровых технологий пойдут миллиарды рублей

«Ведомости»: Минкомсвязи подготовит правила работы eSIM в России

Это позволит пользователям подключать услуги связи без сим-карт

«Ведомости»: Минкомсвязи подготовит правила работы eSIM в России
Это позволит пользователям подключать услуги связи без сим-карт

Правительство обязало госкомпании перейти на российское ПО

Сделать это нужно до 2021 года

Правительство обязало госкомпании перейти на российское ПО
Сделать это нужно до 2021 года

Отменить лицензии на издание CD и DVD

По мнению властей, лицензирование дисков больше не помогает бороться с пиратством

Отменить лицензии на издание CD и DVD
По мнению властей, лицензирование дисков больше не помогает бороться с пиратством

Замглавы Минкомсвязи — о необходимости отказаться от блокировок сайтов

Алексей Волин обратил внимание на неудачный опыт ограничений в Китае

Замглавы Минкомсвязи — о необходимости отказаться от блокировок сайтов
Алексей Волин обратил внимание на неудачный опыт ограничений в Китае

Под досудебные блокировки из-за предложения Минкомсвязи могут попасть до 19 миллионов сайтов

По новому законопроекту также могут заблокировать многие труды Маркса и Ленина

Под досудебные блокировки из-за предложения Минкомсвязи могут попасть до 19 миллионов сайтов
По новому законопроекту также могут заблокировать многие труды Маркса и Ленина

Перевести россиян на одобренные ФСБ сим-карты

На реализацию инициативы потребуется более 5 миллиардов рублей

Перевести россиян на одобренные ФСБ сим-карты
На реализацию инициативы потребуется более 5 миллиардов рублей

Без суда блокировать страницы с «оправданием экстремизма»

При этом законодатели не поясняют, что понимается под словом «оправдание»

Без суда блокировать страницы с «оправданием экстремизма»
При этом законодатели не поясняют, что понимается под словом «оправдание»

«Коммерсантъ»: Правительство может снизить порог беспошлинных интернет-покупок до 100 евро

А также отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 500 евро до 2019 года

«Коммерсантъ»: Правительство может снизить порог беспошлинных интернет-покупок до 100 евро
А также отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 500 евро до 2019 года

Сколько жалоб на неправомерную блокировку сайтов подали в РКН

Министр связи представил данные общественных организаций

Сколько жалоб на неправомерную блокировку сайтов подали в РКН
Министр связи представил данные общественных организаций

Минкомсвязь хочет вдвое снизить госпошлину при оформлении электронных документов

Сейчас электронные версии документов позволяют сэкономить 30 %

Минкомсвязь хочет вдвое снизить госпошлину при оформлении электронных документов
Сейчас электронные версии документов позволяют сэкономить 30 %

Замглавы Минкомсвязи — об отсутствии намерения создавать в России файрвол

Российские власти не планируют идти по китайскому пути

Замглавы Минкомсвязи — об отсутствии намерения создавать в России файрвол
Российские власти не планируют идти по китайскому пути

Замглавы Минкомсвязи — о хаотичном регулировании Рунета

Алексей Волин заявил, что цифровая экономика страдает из-за непоследовательности властей

Замглавы Минкомсвязи — о хаотичном регулировании Рунета
Алексей Волин заявил, что цифровая экономика страдает из-за непоследовательности властей

Правительство объединит службы чрезвычайного реагирования в систему «Умный город»

Проект поможет подать сигнал о помощи с устройства, оснащенного ГЛОНАСС, из любой точки за 19 секунд

Правительство объединит службы чрезвычайного реагирования в систему «Умный город»
Проект поможет подать сигнал о помощи с устройства, оснащенного ГЛОНАСС, из любой точки за 19 секунд

Власти сорвали сроки вступления в силу запрета на анонимность в мессенджерах

Подзаконные акты для исполнения проекта Минкомсвязи еще не согласовали

Власти сорвали сроки вступления в силу запрета на анонимность в мессенджерах
Подзаконные акты для исполнения проекта Минкомсвязи еще не согласовали

Минкомсвязь приравняла сайты с комментариями к ОРИ

Такие сервисы должны сотрудничать с ФСБ

Минкомсвязь приравняла сайты с комментариями к ОРИ
Такие сервисы должны сотрудничать с ФСБ

Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix
Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix

Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

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