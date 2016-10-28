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Новости

Минкульт потребовал от библиотек хранить книги с маркировкой 18+ в запертом шкафу

И поставить дозорным библиотекаря

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Новости

Минкульт потребовал от библиотек хранить книги с маркировкой 18+ в запертом шкафу И поставить дозорным библиотекаря

Новости

Разрешить проводить концерты на открытом воздухе уже с июля

Министр культуры соскучилась по любимым исполнителям

0
Новости

Разрешить проводить концерты на открытом воздухе уже с июля Министр культуры соскучилась по любимым исполнителям

Новости

Минкультуры закрыло все подведомственные музеи и театры

Теперь самоизоляция не так грустна, потому что ходить все равно некуда

0
Новости

Минкультуры закрыло все подведомственные музеи и театры Теперь самоизоляция не так грустна, потому что ходить все равно некуда

Новости

Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)

«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули

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Новости

Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено) «Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули

Новости

Минкульт: Cписок культурных нормативов для школьников опубликовали по ошибке (обновлено)

В перечень вошли песни Queen, Beatles и Nirvana, а также фильмы Спилберга и японское аниме

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Новости

Минкульт: Cписок культурных нормативов для школьников опубликовали по ошибке (обновлено) В перечень вошли песни Queen, Beatles и Nirvana, а также фильмы Спилберга и японское аниме

Новости

Сколько фильмов, спонсированных Минкультом и Фондом кино, не окупилось в прокате

С 2012 года деньги выделяли на 160 фильмов

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Новости

Сколько фильмов, спонсированных Минкультом и Фондом кино, не окупилось в прокате С 2012 года деньги выделяли на 160 фильмов

Новости

Минкультуры разработало правила содержания животных в зоопарках, цирках и дельфинариях

Документ запрещает контактировать с животными и насмехаться над ними

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Новости

Минкультуры разработало правила содержания животных в зоопарках, цирках и дельфинариях Документ запрещает контактировать с животными и насмехаться над ними

Новости

Минкультуры не выдало прокатное удостоверение боевику о спасении президента России (обновлено)

Кинотеатры отменили показ фильма «Хантер Киллер» в первую неделю ноября

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Новости

Минкультуры не выдало прокатное удостоверение боевику о спасении президента России (обновлено) Кинотеатры отменили показ фильма «Хантер Киллер» в первую неделю ноября

Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды»
Кинопремьеры
Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды»Армандо Ианнуччи слишком убедительно расколдовывает советскую власть
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Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды»
Кинопремьеры

Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды» Армандо Ианнуччи слишком убедительно расколдовывает советскую власть

Новости

Фильм про Паддингтона выйдет в прокат 20 января

В Минкультуры пришли к консенсусу

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Новости

Фильм про Паддингтона выйдет в прокат 20 января В Минкультуры пришли к консенсусу

Новости

Генпрокуратура не нашла нарушений при выделении субсидии на «Матильду»

Ранее Наталья Поклонская заявила о сомнительных схемах финансирования фильма

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Новости

Генпрокуратура не нашла нарушений при выделении субсидии на «Матильду» Ранее Наталья Поклонская заявила о сомнительных схемах финансирования фильма

Новости

Онлайн-кинотеатры пожаловались на новый закон об обязательном приобретении прокатных удостоверений

По мнению представителей отрасли, он только поддержит пиратство и нанесет непоправимый ущерб онлайн-кинотеатрам

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Новости

Онлайн-кинотеатры пожаловались на новый закон об обязательном приобретении прокатных удостоверений По мнению представителей отрасли, он только поддержит пиратство и нанесет непоправимый ущерб онлайн-кинотеатрам

Новости

Ввести разные цены на билеты на российские и иностранные фильмы

В 2014 году в Минкультуры уже предлагали ввести квоту на показ российских фильмов в кинотеатрах

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Новости

Ввести разные цены на билеты на российские и иностранные фильмы В 2014 году в Минкультуры уже предлагали ввести квоту на показ российских фильмов в кинотеатрах

Ситуация

ВАК определилась с новым местом рассмотрения диссертации Мединского

Ранее проверка работы министра сорвалась в двух диссертационных советах

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Ситуация

ВАК определилась с новым местом рассмотрения диссертации Мединского Ранее проверка работы министра сорвалась в двух диссертационных советах

Новости

Минкульт разрешил давать пиратам скидку при оплате компенсаций правообладателям

Если нарушение совершено впервые

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Минкульт разрешил давать пиратам скидку при оплате компенсаций правообладателям
Новости

Минкульт разрешил давать пиратам скидку при оплате компенсаций правообладателям Если нарушение совершено впервые

Архитектура

Минкульт разрешил волонтерам реставрировать памятники

Ведомство утверждает, что его прошлый приказ был понят неправильно

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Минкульт разрешил волонтерам реставрировать памятники
Архитектура

Минкульт разрешил волонтерам реставрировать памятники Ведомство утверждает, что его прошлый приказ был понят неправильно

Ситуация

Минкультуры обязало студию Алексея Учителя переснять фильм о Ермаке за 35 миллионов рублей

В ведомстве посчитали, что фильм не соответствует сценарию

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Ситуация

Минкультуры обязало студию Алексея Учителя переснять фильм о Ермаке за 35 миллионов рублей В ведомстве посчитали, что фильм не соответствует сценарию

Ситуация

Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Ранее сообщалось, что все фигуранты дела о махинациях с деньгами на реставрацию памятников признали вину

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Ситуация

Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры Ранее сообщалось, что все фигуранты дела о махинациях с деньгами на реставрацию памятников признали вину

Ситуация

Все фигуранты дела о хищениях в Минкультуры признали вину

При этом из СИЗО их пока не освободили

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Ситуация

Все фигуранты дела о хищениях в Минкультуры признали вину При этом из СИЗО их пока не освободили

Ситуация

Академики РАН потребовали лишить Мединского ученой степени

Группа академиков и членкоров РАН назвала диссертацию министра культуры лженаучной

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Ситуация

Академики РАН потребовали лишить Мединского ученой степени Группа академиков и членкоров РАН назвала диссертацию министра культуры лженаучной

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