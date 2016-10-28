Минкульт потребовал от библиотек хранить книги с маркировкой 18+ в запертом шкафу
И поставить дозорным библиотекаря
Минкульт потребовал от библиотек хранить книги с маркировкой 18+ в запертом шкафу И поставить дозорным библиотекаря
Разрешить проводить концерты на открытом воздухе уже с июля
Министр культуры соскучилась по любимым исполнителям
Разрешить проводить концерты на открытом воздухе уже с июля Министр культуры соскучилась по любимым исполнителям
Минкультуры закрыло все подведомственные музеи и театры
Теперь самоизоляция не так грустна, потому что ходить все равно некуда
Минкультуры закрыло все подведомственные музеи и театры Теперь самоизоляция не так грустна, потому что ходить все равно некуда
Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)
«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули
Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено) «Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули
Минкульт: Cписок культурных нормативов для школьников опубликовали по ошибке (обновлено)
В перечень вошли песни Queen, Beatles и Nirvana, а также фильмы Спилберга и японское аниме
Минкульт: Cписок культурных нормативов для школьников опубликовали по ошибке (обновлено) В перечень вошли песни Queen, Beatles и Nirvana, а также фильмы Спилберга и японское аниме
Сколько фильмов, спонсированных Минкультом и Фондом кино, не окупилось в прокате
С 2012 года деньги выделяли на 160 фильмов
Сколько фильмов, спонсированных Минкультом и Фондом кино, не окупилось в прокате С 2012 года деньги выделяли на 160 фильмов
Минкультуры разработало правила содержания животных в зоопарках, цирках и дельфинариях
Документ запрещает контактировать с животными и насмехаться над ними
Минкультуры разработало правила содержания животных в зоопарках, цирках и дельфинариях Документ запрещает контактировать с животными и насмехаться над ними
Минкультуры не выдало прокатное удостоверение боевику о спасении президента России (обновлено)
Кинотеатры отменили показ фильма «Хантер Киллер» в первую неделю ноября
Минкультуры не выдало прокатное удостоверение боевику о спасении президента России (обновлено) Кинотеатры отменили показ фильма «Хантер Киллер» в первую неделю ноября
Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды» Армандо Ианнуччи слишком убедительно расколдовывает советскую власть
Фильм про Паддингтона выйдет в прокат 20 января В Минкультуры пришли к консенсусу
Генпрокуратура не нашла нарушений при выделении субсидии на «Матильду»
Ранее Наталья Поклонская заявила о сомнительных схемах финансирования фильма
Генпрокуратура не нашла нарушений при выделении субсидии на «Матильду» Ранее Наталья Поклонская заявила о сомнительных схемах финансирования фильма
Онлайн-кинотеатры пожаловались на новый закон об обязательном приобретении прокатных удостоверений
По мнению представителей отрасли, он только поддержит пиратство и нанесет непоправимый ущерб онлайн-кинотеатрам
Онлайн-кинотеатры пожаловались на новый закон об обязательном приобретении прокатных удостоверений По мнению представителей отрасли, он только поддержит пиратство и нанесет непоправимый ущерб онлайн-кинотеатрам
Ввести разные цены на билеты на российские и иностранные фильмы
В 2014 году в Минкультуры уже предлагали ввести квоту на показ российских фильмов в кинотеатрах
Ввести разные цены на билеты на российские и иностранные фильмы В 2014 году в Минкультуры уже предлагали ввести квоту на показ российских фильмов в кинотеатрах
ВАК определилась с новым местом рассмотрения диссертации Мединского
Ранее проверка работы министра сорвалась в двух диссертационных советах
ВАК определилась с новым местом рассмотрения диссертации Мединского Ранее проверка работы министра сорвалась в двух диссертационных советах
Минкульт разрешил давать пиратам скидку при оплате компенсаций правообладателям
Если нарушение совершено впервые
Минкульт разрешил давать пиратам скидку при оплате компенсаций правообладателям Если нарушение совершено впервые
Минкульт разрешил волонтерам реставрировать памятники
Ведомство утверждает, что его прошлый приказ был понят неправильно
Минкульт разрешил волонтерам реставрировать памятники Ведомство утверждает, что его прошлый приказ был понят неправильно
Минкультуры обязало студию Алексея Учителя переснять фильм о Ермаке за 35 миллионов рублей
В ведомстве посчитали, что фильм не соответствует сценарию
Минкультуры обязало студию Алексея Учителя переснять фильм о Ермаке за 35 миллионов рублей В ведомстве посчитали, что фильм не соответствует сценарию
Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры
Ранее сообщалось, что все фигуранты дела о махинациях с деньгами на реставрацию памятников признали вину
Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры Ранее сообщалось, что все фигуранты дела о махинациях с деньгами на реставрацию памятников признали вину
Все фигуранты дела о хищениях в Минкультуры признали вину
При этом из СИЗО их пока не освободили