В России хотят создать национальное рейтинговое агентство
Оно должно обеспечивать объективную оценку регионов без её искажения политическими факторами
В России хотят создать национальное рейтинговое агентство Оно должно обеспечивать объективную оценку регионов без её искажения политическими факторами
Медведев предлагает ввести предоплату услуг ЖКХ
Россиян могут обязать платить за коммунальные услуги на месяц раньше.
Медведев предлагает ввести предоплату услуг ЖКХ Россиян могут обязать платить за коммунальные услуги на месяц раньше.
Россия профинансирует цыганских предпринимателей
Минрегион займётся поддержкой бизнес-инициатив представителей этноса