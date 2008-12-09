Как у них: Чего требуют на митингах жители Афин, Минска, Тель-Авива и Гонконга

Мародёрство и драки с полицейскими в Афинах, антикитайские лозунги в Гонконге и транспаранты «Я осёл. Я проголосовал за Олланда» в Лионе — The Village узнал, как протестуют жители разных стран.