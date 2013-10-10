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Планы на выходные: 11−13 октября
Планы на выходные: 11−13 октября Прокудин-Горский в Музее Москвы, Moscow Design Week, день Star Trek, фестивали кукол и цирков, обед для детей, шесть вечеринок и один спецпроект Московской биеннале в числе приметных событий выходных.
Планы на выходные: 11−13 октября

Планы на выходные: 11−13 октября
Прокудин-Горский в Музее Москвы, Moscow Design Week, день Star Trek, фестивали кукол и цирков, обед для детей, шесть вечеринок и один спецпроект Московской биеннале в числе приметных событий выходных.