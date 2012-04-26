Завтраки дома: Американские блинчики Пятый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко рассказывает, как приготовить американские блины с разными начинками
Завтраки дома: Американские блинчики Пятый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко рассказывает, как приготовить американские блины с разными начинками
Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. Во втором выпуске — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко.
Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. Во втором выпуске — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко.
Рецепты шефов: Брауни с орехами Мишель Михаленко, новый шеф-кондитер Upside Down Cake, отвечающий за печенье, рассказала The Village, как приготовить брауни с орехами по-американски.