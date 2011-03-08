Эксперимент
Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жаруКорреспондент The Village прошёлся по 13 петербургским заведениям — от столовой до ресторана — и узнал, готовы ли их сотрудники помочь измождённому от жары человеку стаканом воды
Эксперимент
Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару Корреспондент The Village прошёлся по 13 петербургским заведениям — от столовой до ресторана — и узнал, готовы ли их сотрудники помочь измождённому от жары человеку стаканом воды
Бухучет
Питейный проспект: Гид по барам в центре Петербурга The Village выбрал 17 лучших баров, открывшихся в Петербурге за последний год, и составил свой барный маршрут по центру города
Бухучет
Питейный проспект: Гид по барам в центре Петербурга The Village выбрал 17 лучших баров, открывшихся в Петербурге за последний год, и составил свой барный маршрут по центру города
Путешествия по Европе от читателей The Village
Восточный Берлин (часть 2)Фотографии восточного Берлина
Путешествия по Европе от читателей The Village
Восточный Берлин (часть 2) Фотографии восточного Берлина
Путешествия по Европе от читателей The Village
Восточный Берлин (часть 1 из 3)Фотографии Восточного Берлина
Путешествия по Европе от читателей The Village