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100 000 смартфонов китайской компании Xiaomi раскупили за 90 секундКоличество предзаказов на бюджетный смартфон Hongmi перевалило за 7,5 млн человек
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100 000 смартфонов китайской компании Xiaomi раскупили за 90 секунд Количество предзаказов на бюджетный смартфон Hongmi перевалило за 7,5 млн человек