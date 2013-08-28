Индекс ММВБ вновь обновил исторический максимум Это уже второй рекорд за последние две недели
Индекс ММВБ обновил исторический максимум
Аналитики предупреждают о чрезмерной эйфории на рынке
Индекс ММВБ обновил исторический максимум Аналитики предупреждают о чрезмерной эйфории на рынке
Индекс ММВБ обновил исторический максимум
Показатель ставит рекорд уже во второй раз с начала сентября
Индекс ММВБ обновил исторический максимум Показатель ставит рекорд уже во второй раз с начала сентября
Индекс ММВБ обновил абсолютный максимум
Стремительное подорожание нефти положительно отразилось на состоянии российской экономики
Индекс ММВБ обновил абсолютный максимум Стремительное подорожание нефти положительно отразилось на состоянии российской экономики
Индекс РТС обвалился вслед за рынками США и Азии Он обновил свой минимум с февраля 2015 года
Индекс ММВБ превысил 1 800 пунктов
На российском рынке положительно сказались переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе
Индекс ММВБ превысил 1 800 пунктов На российском рынке положительно сказались переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе
Индекс ММВБ обновил максимум с 2011 года
Российский фондовый рынок растёт вслед за мировыми ценами на нефть
Индекс ММВБ обновил максимум с 2011 года Российский фондовый рынок растёт вслед за мировыми ценами на нефть
Индекс ММВБ обновил максимум с августа 2011 года
За день один из основных фондовых индексов России увеличился на 2,4 %
Индекс ММВБ обновил максимум с августа 2011 года За день один из основных фондовых индексов России увеличился на 2,4 %
Индекс РТС упал ниже 1 000 пунктов впервые с 2009 года
После начала торгов он потерял более 3 %