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Новости

Индекс ММВБ вновь обновил исторический максимум

Это уже второй рекорд за последние две недели

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Новости

Индекс ММВБ вновь обновил исторический максимум Это уже второй рекорд за последние две недели

Новости

Индекс ММВБ обновил исторический максимум

Аналитики предупреждают о чрезмерной эйфории на рынке

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Индекс ММВБ обновил исторический максимум Аналитики предупреждают о чрезмерной эйфории на рынке

Новости

Индекс ММВБ обновил исторический максимум

Показатель ставит рекорд уже во второй раз с начала сентября

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Индекс ММВБ обновил исторический максимум Показатель ставит рекорд уже во второй раз с начала сентября

Новости

Индекс ММВБ обновил абсолютный максимум

Стремительное подорожание нефти положительно отразилось на состоянии российской экономики

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Индекс ММВБ обновил абсолютный максимум Стремительное подорожание нефти положительно отразилось на состоянии российской экономики

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Индекс РТС обвалился вслед за рынками США и Азии

Он обновил свой минимум с февраля 2015 года

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Индекс РТС обвалился вслед за рынками США и Азии Он обновил свой минимум с февраля 2015 года

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Индекс ММВБ превысил 1 800 пунктов

На российском рынке положительно сказались переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе

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Индекс ММВБ превысил 1 800 пунктов На российском рынке положительно сказались переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе

Новости

Индекс ММВБ обновил максимум с 2011 года

Российский фондовый рынок растёт вслед за мировыми ценами на нефть

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Новости

Индекс ММВБ обновил максимум с 2011 года Российский фондовый рынок растёт вслед за мировыми ценами на нефть

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Индекс ММВБ обновил максимум с августа 2011 года

За день один из основных фондовых индексов России увеличился на 2,4 %

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Индекс ММВБ обновил максимум с августа 2011 года За день один из основных фондовых индексов России увеличился на 2,4 %

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Индекс РТС упал ниже 1 000 пунктов впервые с 2009 года

После начала торгов он потерял более 3 %

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Новости

Индекс РТС упал ниже 1 000 пунктов впервые с 2009 года После начала торгов он потерял более 3 %

Новости

Безработного москвича осудили за торговлю на ММВБ акциями несуществующей компании

Суд установил, что он заработал на афере 100 млн рублей

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Безработного москвича осудили за торговлю на ММВБ акциями несуществующей компании Суд установил, что он заработал на афере 100 млн рублей