«Мегафон» разрешил пользоваться мессенджерами при нулевом балансе
При условии, что до этого вы не израсходовали все гигабайты
«Мегафон» разрешил пользоваться мессенджерами при нулевом балансе При условии, что до этого вы не израсходовали все гигабайты
«Мегафон» и МТС сместили «МаксимаТелеком» по скорости интернета в метро
Рейтинг самых быстрых провайдеров составила компания TelecomDaily
«Мегафон» и МТС сместили «МаксимаТелеком» по скорости интернета в метро Рейтинг самых быстрых провайдеров составила компания TelecomDaily
МТС покрыла 4G-интернетом все станции московского метро
Максимальная скорость на станциях может достигать 200 мегабит в секунду, говорят в компании
МТС покрыла 4G-интернетом все станции московского метро Максимальная скорость на станциях может достигать 200 мегабит в секунду, говорят в компании
Биржа для покупки и продажи минут связи и гигабайтов интернета от Tele2
Вырученные деньги опять можно тратить на связь
Биржа для покупки и продажи минут связи и гигабайтов интернета от Tele2 Вырученные деньги опять можно тратить на связь
Страны с самым дешевым мобильным интернетом Россия вошла в топ-20 списка
Сколько россиян пользуются только мобильным интернетом
Чаще всего от фиксированного интернета отказывается бедное население и одинокие люди
Сколько россиян пользуются только мобильным интернетом Чаще всего от фиксированного интернета отказывается бедное население и одинокие люди
Страны с самым дешевым мобильным интернетом Россия переместилась с пятого на восьмое место
Yota представила тарифы для пользователей мессенджеров
Абоненты могут отказаться от голосовой связи и пользоваться только интернетом
Yota представила тарифы для пользователей мессенджеров Абоненты могут отказаться от голосовой связи и пользоваться только интернетом
Tele2 компенсирует абонентам перебои в работе
Общее количество пострадавших клиентов компания не раскрывает
Tele2 компенсирует абонентам перебои в работе Общее количество пострадавших клиентов компания не раскрывает
Роскомнадзор назвал худшего оператора Москвы по качеству звонков
Лучшие показатели по голосовой связи продемонстрировал Tele2
Роскомнадзор назвал худшего оператора Москвы по качеству звонков Лучшие показатели по голосовой связи продемонстрировал Tele2
Instagram стал лидером среди соцсетей по приросту пользователей мобильного интернета
При этом наибольшей популярностью пользуется «ВКонтакте»
Instagram стал лидером среди соцсетей по приросту пользователей мобильного интернета При этом наибольшей популярностью пользуется «ВКонтакте»
МТС предложит абонентам бесплатный интернет в обмен на просмотр рекламы
Пилотный проект реализуется совместно с «Яндексом»
МТС предложит абонентам бесплатный интернет в обмен на просмотр рекламы Пилотный проект реализуется совместно с «Яндексом»
Россияне стали экономить на домашнем интернете
Число мобильных пользователей Сети, наоборот, растет
Россияне стали экономить на домашнем интернете Число мобильных пользователей Сети, наоборот, растет
Страны с самым дешёвым мобильным интернетом
Россия оказалась на втором месте по доступности мобильного выхода в Сеть
Страны с самым дешёвым мобильным интернетом Россия оказалась на втором месте по доступности мобильного выхода в Сеть
«Большая тройка» займётся совместным развитием LTE в России
Операторы готовятся к совместному использованию частот в регионах
«Большая тройка» займётся совместным развитием LTE в России Операторы готовятся к совместному использованию частот в регионах
Россия вошла в тройку стран с самым дешёвым мобильным интернетом
Выше неё в рейтинге расположились только Иран и Пакистан
Россия вошла в тройку стран с самым дешёвым мобильным интернетом Выше неё в рейтинге расположились только Иран и Пакистан
МТС вернёт абонентам до половины стоимости новых смартфонов
Таким образом оператор хочет стимулировать потребление мобильного интернета