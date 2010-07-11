3 варианта алкогольного мороженого Ежевичное с водкой и лимонным соком из бара «Шаляпин», со сливочным кастардом и стаутом из Ice Box и сливочное с пейсаховкой из бара Mitzva
3 варианта алкогольного мороженого Ежевичное с водкой и лимонным соком из бара «Шаляпин», со сливочным кастардом и стаутом из Ice Box и сливочное с пейсаховкой из бара Mitzva
Mojito За бортом +36. Лопасти вентилятора еле двигаются. Невероятно жарко становится от одного взгляда в окно, хватает увидеть раздетых людей, детей,поливающих друг друга водой из бутылок и раскаленный асфальт.