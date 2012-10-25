Новости
Первый в мире «землескреб», траты на «криптокотят» и штраф за «Отче наш»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Первый в мире «землескреб», траты на «криптокотят» и штраф за «Отче наш» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Для праздничных молитв на Курбан-байрам в Москве и области отвели 46 мест
Жертвоприношения в столице приноситься не будут
Новости
Для праздничных молитв на Курбан-байрам в Москве и области отвели 46 мест Жертвоприношения в столице приноситься не будут
Ситуация
Российский суд впервые обязал ответчика молиться за здоровье истца
Такое требование значится в мировом соглашении между сторонами разбирательства
Ситуация
Российский суд впервые обязал ответчика молиться за здоровье истца Такое требование значится в мировом соглашении между сторонами разбирательства
Люди в городе
Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и ПетербургеThe Village побывал на традиционной молитве главного мусульманского праздника Курбан-байрам и поговорил с верующими об их жизни в городе.
Люди в городе