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Новости

Первый в мире «землескреб», траты на «криптокотят» и штраф за «Отче наш»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Первый в мире «землескреб», траты на «криптокотят» и штраф за «Отче наш» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Для праздничных молитв на Курбан-байрам в Москве и области отвели 46 мест

Жертвоприношения в столице приноситься не будут

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Для праздничных молитв на Курбан-байрам в Москве и области отвели 46 мест
Новости

Для праздничных молитв на Курбан-байрам в Москве и области отвели 46 мест Жертвоприношения в столице приноситься не будут

Ситуация

Российский суд впервые обязал ответчика молиться за здоровье истца

Такое требование значится в мировом соглашении между сторонами разбирательства

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Ситуация

Российский суд впервые обязал ответчика молиться за здоровье истца Такое требование значится в мировом соглашении между сторонами разбирательства

Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге
Люди в городе
Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и ПетербургеThe Village побывал на традиционной молитве главного мусульманского праздника Курбан-байрам и поговорил с верующими об их жизни в городе.
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Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге
Люди в городе

Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге The Village побывал на традиционной молитве главного мусульманского праздника Курбан-байрам и поговорил с верующими об их жизни в городе.