В Петербурге создадут «патриотическую школу» для молодых авторов граффити
Создатели проекта хотят перевоспитать «тех, кто занимается вандализмом»
В Петербурге создадут «патриотическую школу» для молодых авторов граффити Создатели проекта хотят перевоспитать «тех, кто занимается вандализмом»
Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать
60 % зуммеров аполитичны
Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать 60 % зуммеров аполитичны
МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет
В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи
МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи
Сколько россиян выступает за возрождение комсомола
Респонденты поддержали идею вовлечения молодежи в политическую деятельность
Сколько россиян выступает за возрождение комсомола Респонденты поддержали идею вовлечения молодежи в политическую деятельность
Молодые полицейские Монологи курсантов университета МВД
Музей стрит-арта проведет русско-финскую выставку о субкультурах
Проект «Видимая Невидимость» будет работать с 8 сентября до 7 октября
Музей стрит-арта проведет русско-финскую выставку о субкультурах Проект «Видимая Невидимость» будет работать с 8 сентября до 7 октября
Сколько молодых россиян не работают и не учатся
Доля молодежи, исключенной из сферы занятости и образования, оказалась ниже в больших городах
Сколько молодых россиян не работают и не учатся Доля молодежи, исключенной из сферы занятости и образования, оказалась ниже в больших городах
Сколько молодых россиян считают, что без высшего образования можно добиться успеха
С каждым годом все больше граждан думают, что значимость высшего образования преувеличена
Сколько молодых россиян считают, что без высшего образования можно добиться успеха С каждым годом все больше граждан думают, что значимость высшего образования преувеличена
Сколько молодых специалистов не хотят работать по специальности
Опрошенные также не стремятся постоянно работать в одной компании
Сколько молодых специалистов не хотят работать по специальности Опрошенные также не стремятся постоянно работать в одной компании
Бесплатно отдавать молодым специалистам пустующие дома в селах
Петр Толстой предлагает молодежи собственный дом вместо квартиры в городе
Бесплатно отдавать молодым специалистам пустующие дома в селах Петр Толстой предлагает молодежи собственный дом вместо квартиры в городе
Православный комикс от Выборгской епархии
Пособие «Техника духовной безопасности» рассказывает о правилах поведения в церкви
Православный комикс от Выборгской епархии Пособие «Техника духовной безопасности» рассказывает о правилах поведения в церкви
Явку на выборы решили повышать с помощью серии концертов
Выступления пройдут на избирательных участках в вузах и колледжах
Явку на выборы решили повышать с помощью серии концертов Выступления пройдут на избирательных участках в вузах и колледжах
Хвастовство, лень и паранойя: Что «ВКонтакте» узнала о молодежи Соцсеть выяснила, чего боится и к чему стремится подрастающее поколение
В ЦБ рассказали о переориентации кибермошенников на молодежь
Причина такого интереса злоумышленников к молодежи в ее излишнем доверии к информационным технологиям
В ЦБ рассказали о переориентации кибермошенников на молодежь Причина такого интереса злоумышленников к молодежи в ее излишнем доверии к информационным технологиям
Самый популярный источник теленовостей у молодежи
Такое исследование провел Аналитический центр Юрия Левады
Самый популярный источник теленовостей у молодежи Такое исследование провел Аналитический центр Юрия Левады
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
Сколько россиян доверили бы управление страной молодежи
В целом граждане приветствуют идею активно вовлекать молодых людей в общественную и политическую жизнь
Сколько россиян доверили бы управление страной молодежи В целом граждане приветствуют идею активно вовлекать молодых людей в общественную и политическую жизнь
ОНФ планирует создать молодежное направление для борьбы с протестами
Молодежь планируют отвлечь конкурсами