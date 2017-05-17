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В Петербурге создадут «патриотическую школу» для молодых авторов граффити

Создатели проекта хотят перевоспитать «тех, кто занимается вандализмом»

В Петербурге создадут «патриотическую школу» для молодых авторов граффити
Создатели проекта хотят перевоспитать «тех, кто занимается вандализмом»

Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать

60 % зуммеров аполитичны

Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать
60 % зуммеров аполитичны

МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет

В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи

МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет
В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи

Правда ли, что «зеты» превзошли миллениалов
ПРОМО
Правда ли, что «зеты» превзошли миллениалов О чем мечтает и думает новое поколение
Правда ли, что «зеты» превзошли миллениалов
ПРОМО

Правда ли, что «зеты» превзошли миллениалов
О чем мечтает и думает новое поколение

Сколько россиян выступает за возрождение комсомола

Респонденты поддержали идею вовлечения молодежи в политическую деятельность

Сколько россиян выступает за возрождение комсомола
Респонденты поддержали идею вовлечения молодежи в политическую деятельность

Молодые полицейские

Молодые полицейскиеМонологи курсантов университета МВД

Молодые полицейские

Молодые полицейские
Монологи курсантов университета МВД

Музей стрит-арта проведет русско-финскую выставку о субкультурах

Проект «Видимая Невидимость» будет работать с 8 сентября до 7 октября

Музей стрит-арта проведет русско-финскую выставку о субкультурах
Проект «Видимая Невидимость» будет работать с 8 сентября до 7 октября

Сколько молодых россиян не работают и не учатся

Доля молодежи, исключенной из сферы занятости и образования, оказалась ниже в больших городах

Сколько молодых россиян не работают и не учатся
Доля молодежи, исключенной из сферы занятости и образования, оказалась ниже в больших городах

Сколько молодых россиян считают, что без высшего образования можно добиться успеха

С каждым годом все больше граждан думают, что значимость высшего образования преувеличена

Сколько молодых россиян считают, что без высшего образования можно добиться успеха
С каждым годом все больше граждан думают, что значимость высшего образования преувеличена

Сколько молодых специалистов не хотят работать по специальности

Опрошенные также не стремятся постоянно работать в одной компании

Сколько молодых специалистов не хотят работать по специальности
Опрошенные также не стремятся постоянно работать в одной компании

Бесплатно отдавать молодым специалистам пустующие дома в селах

Петр Толстой предлагает молодежи собственный дом вместо квартиры в городе

Бесплатно отдавать молодым специалистам пустующие дома в селах
Петр Толстой предлагает молодежи собственный дом вместо квартиры в городе

Православный комикс от Выборгской епархии

Пособие «Техника духовной безопасности» рассказывает о правилах поведения в церкви

Православный комикс от Выборгской епархии
Пособие «Техника духовной безопасности» рассказывает о правилах поведения в церкви

Явку на выборы решили повышать с помощью серии концертов

Выступления пройдут на избирательных участках в вузах и колледжах

Явку на выборы решили повышать с помощью серии концертов
Выступления пройдут на избирательных участках в вузах и колледжах

Хвастовство, лень и паранойя: Что «ВКонтакте» узнала о молодежи
Хвастовство, лень и паранойя: Что «ВКонтакте» узнала о молодежи Соцсеть выяснила, чего боится и к чему стремится подрастающее поколение
Хвастовство, лень и паранойя: Что «ВКонтакте» узнала о молодежи

Хвастовство, лень и паранойя: Что «ВКонтакте» узнала о молодежи
Соцсеть выяснила, чего боится и к чему стремится подрастающее поколение

В ЦБ рассказали о переориентации кибермошенников на молодежь

Причина такого интереса злоумышленников к молодежи в ее излишнем доверии к информационным технологиям

В ЦБ рассказали о переориентации кибермошенников на молодежь
Причина такого интереса злоумышленников к молодежи в ее излишнем доверии к информационным технологиям

Самый популярный источник теленовостей у молодежи

Такое исследование провел Аналитический центр Юрия Левады

Самый популярный источник теленовостей у молодежи
Такое исследование провел Аналитический центр Юрия Левады

Зазывала на пляже
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
Зазывала на пляже

Зазывала на пляже
В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа

Сколько россиян доверили бы управление страной молодежи

В целом граждане приветствуют идею активно вовлекать молодых людей в общественную и политическую жизнь

Сколько россиян доверили бы управление страной молодежи
В целом граждане приветствуют идею активно вовлекать молодых людей в общественную и политическую жизнь

ОНФ планирует создать молодежное направление для борьбы с протестами

Молодежь планируют отвлечь конкурсами

ОНФ планирует создать молодежное направление для борьбы с протестами
Молодежь планируют отвлечь конкурсами

Трудоустроить молодежь подальше от экстремизма

«Единая Россия» хочет оградить молодежь от антиконституционных действий

Трудоустроить молодежь подальше от экстремизма
«Единая Россия» хочет оградить молодежь от антиконституционных действий

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